Heidenheim bestätigt das Ende der Ära Frank Schmidt. Der Verein sucht strukturiert einen Nachfolger für die Bundesliga ohne Zeitdruck.

Der 1. FSV Mainz 05 bzw. sein Zweitligist 1. FC Heidenheim erlebt einen historischen Einschnitt in der Vereinsgeschichte. Frank Schmidt, der seit fast zwei Jahrzehnten die Geschicke des Clubs aus Heidenheim an der Brenz lenkte, wird seine Tätigkeit am Ende der laufenden Spielzeit beenden. Die Entscheidung, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, wurde bereits am vergangenen Montagabend an den Vorstandsvorsitzenden Holger Sanwald kommuniziert.

Historischer Rücktritt nach 16 Jahren Bundesliga

Frank Schmidt war der dienstälteste Trainer im deutschen Profi-Fußball und führte den Klub in Heidenheim von der Oberliga Baden-Württemberg bis in die höchste deutsche Spielklasse. Seit seiner Übernahme im Jahr 2007 schaffte er den sportlichen Aufstieg in die Bundesliga, wo der Verein zwei Jahre verbrachte, bevor der Abstieg folgte. Trotz des bestehenden Aufstiegsstreits und der aktuellen Position im Tabellenmittelfeld entschied sich Schmidt bewusst gegen eine Fortsetzung. Er plante ab Juli zunächst eine Pause, deren Dauer er offen lässt.

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Sanwalds gescheiterte Vertragsverlängerung

Holger Sanwald, der seit 1994 als Entscheider im Verein tätig ist, versuchte vergeblich, seinen langjährigen Freund und Trainer vom Verbleib zu überzeugen. In der Länderspielpause im September bot Sanwald gegen die üblichen Gepflogenheiten eine kurze Ein-Jahres-Verlängerung an. Schmidt ließ jedoch Verstand und Bauch über das Herz siegen. Er begründete seine Entscheidung unter anderem mit individuellen Befindlichkeiten während des letzten Transferfensters, die ihm den Spaß an der Tätigkeit verdorben hatten, wie der Verweis auf die überraschende Leihe von Adrian Beck nach Osnabrück nahelegt.

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Strukturierter Prozess für die Nachfolgeregelung

Der Vorstand unter der Leitung von Holger Sanwald startet nun die Suche nach einem Nachfolger, wobei der vereinbarte Fahrplan keine Hektik vorsieht. Da Frank Schmidt seine Absage so frühzeitig mitteilte, besteht seitens des Clubs keinerlei Zeitdruck für eine eilige Entscheidung. Die anstehende Länderspielpause wird genutzt, um ein strukturiertes Trainerprofil für die Nachfolge zu erstellen. Sanwald plant zudem den Austausch mit langjährigen Mitarbeitern des Klubs, um die richtigen Kriterien für den neuen Cheftrainer zu definieren.

Klare Ausschlusskriterien für Kandidaten

Der 1. FC Heidenheim sucht keinen ambitionierten Aufsteiger, der die Position nur als Sprungbrett nutzt, sondern einen Coach, der zur Philosophie des Vereins passt. Eine komplette Neuausrichtung des konzeptionellen Kurses ist nicht geplant. Ex-Profi und Co-Trainer Marc Schnatterer sowie der erfolgreiche U19-Trainer Patrick Mayer kommen aufgrund fehlender entsprechender Lizenzierungen als Cheftrainer nicht in Frage. Schmidt bleibt in der Zwischenzeit im Amt, um mit dem Team den Wiederaufstieg in die Bundesliga zu erzwingen, lehnt aber vorerst Angebote anderer Klubs ab.