Nach der 1:2-Niederlage gegen Braunschweig bietet sich dem 1. FC Nürnberg bereits am Freitagabend die Chance auf Wiedergutmachung. Das Team von Cheftrainer Miroslav Klose gastiert beim kriselnden 1. FC Heidenheim.

- Nach der 1:2-Niederlage gegen Braunschweig bietet sich dem 1. FC Nürnberg bereits am Freitagabend die Chance auf Wiedergutmachung. Das Team von Cheftrainer Miroslav Klose gastiert beim kriselnden 1.

FC Heidenheim.der seit sieben Spielen auf einen Sieg wartetIn der kurzen Trainingswoche habe man das Spiel aufgearbeitet. Trainer Miroslav Klose berichtet: „Wir haben gemeinsam hinterfragt, was uns in diesem Spiel gefehlt hat. Da haben wir die Jungs direkt mit ins Boot geholt und es kamen gute Ansätze für die nächsten Spiele dabei heraus.

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“, der mit seiner Passqualität und Spielstärke elementar für den Nürnberger Spielaufbau ist. Der Innenverteidiger konnte in dieser Woche wieder vollends mit der Mannschaft trainieren, eine direkte Rückkehr in die Startelf scheint möglich. Dann könnte er Styopa Mkrtchyan in der Startelf ersetzen. Die Nürnberger Defensive könnte am Freitag ordentlich gefordert werden, schließlich stellt der 1.