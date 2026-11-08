Heidenheim sichert sich Punkte gegen Hannover 96. Bochum feiert nach spektakulärem Civeja-Tor den ersten Heimsieg. Magdeburg krönt die Partie mit einem klaren Sieg gegen St. Pauli.

Im Fußball der zweiten Liga stehen wieder einmal dramatische Momente und taktische Feinheiten im Mittelpunkt. Trainer-Legende Frank Schmidt verabschiedet sich nach fast 20 Jahren vom Klub, wobei Fans mit Bannern wie "Einer für alle! Alle für Frank!" Abschied nehmen. Parallel dazu liefern Teams wie Heidenheim und Bochum hart umkämpfte Spiele, bei denen individuelle Entscheidungen über den Ausgang entscheiden.

Heidenheim trotzt Hannover

Thomas Dähne bewies bei Heidenheim extreme Disziplin, als er sich den kleinen Finger brach, aber weiter spielte. Dies geschah in der 37. Minute, als er bei einer Parade den kleinen Finger verletzte, der sichtbar abstand, aber er ließ sich kurz behandeln und setzte das Match fort. Seine Ausdauer belohnte die Mannschaft indirekt, da Siersleben Heidenheim sechs Minuten später durch einen Kopfball mit 1:0 in Führung brachte. In der 43. Minute fiel dieser entscheidende Treffer, der die Basis für den weiteren Verlauf schuf.

Also read Marcel Rapp lehnt Aufstiegsplakate ab: St. Pauli fokussiert sich auf tagesaktuelle Leistung gegen Magdeburg

Nach der Pause änderte sich die Lage zugunsten von Hannover. Thordason glich in der 55. Minute aus, und Hugonet brachte die Gäste nach einer Ecke in der 63. Minute sogar in Führung. Doch Zivzivadze schlug nur drei Minuten später, also in der 66. Minute, zurück und stellte den Ausgleich wieder her. Dieser Verlauf hielt an, bis das Spiel zu Ende ging.

Für Hannover-Trainer Sandro Wagner markiert das Ergebnis einen weiteren Schritt im Aufwärtstrend. Nach seinem ersten Pflichtspiel-Sieg als 96-Trainer gegen Dresden mit 2:1 nimmt er nun auch aus Heidenheim einen Punkt mit. Diese Konstanz unterstreicht seine taktische Arbeit in der laufenden Saison.

Advertisement

Bochum feiert Heimsieg

Im anderen Spiel setzte sich Bochum nach einem spektakulären Treffer durch. Tim Civeja sah den Keeper Horn weit vor seinem Kasten und zog aus 51,6 Metern von der Mittellinie ab. Der Ball schlug mit 103,6 km/h im Tor ein, was in der 50. Minute zum 2:1 führte. Bereits zuvor war KRassen Bochum in der 6. Minute mit 1:0 in Führung gegangen, woraufhin Wiethaup Karlsruhe in der 8. Minute zum 1:1 ausglich.

Bochum reagierte schnell auf das Traumtor. Hofmann traf in der 53. Minute zum 2:2, und in der Nachspielzeit, der 93. Minute, schloss er ab. Dieser Treffer bescherte Bochum den ersten Heimsieg der Saison. Trainer Uwe Rösler sorgte nebenbei für Unterhaltung, als er in der 44. Minute so laut anwies, dass ihm der Kaugummi aus dem Mund fiel, welchen er aufhob und wieder einsteckte.

Magdeburg dominiert St. Pauli

Magdeburg krönte die Auftritte mit einem klaren Sieg gegen St. Pauli. Zukowski hämmerte den Ball aus rund 20 Metern in den Winkel, was in der 27. Minute zum 1:0 führte. Es war bereits sein sechstes Saisontor, während er in der vergangenen Saison auf 17 Treffer kam. Direkt nach der Pause legte Magdeburg nach, als García MacNulty in der 48. Minute auf 2:0 erhöhte.

St. Pauli versuchte den Anschluss zu halten, aber der Spielverlauf änderte sich durch eine Rote Karte. Oppie sah in der 82. Minute Rot, als er Iyoha oberhalb des Knies erwischt. Damit war die Aufholjagd des Kiez-Klubs praktisch beendet, da Magdeburg in der Schlussphase durch Bockhorn und Simic die Ergebnisse mit 4:1 fixierte. Dieser Erfolg festigt die Position im Aufstiegsrennen.