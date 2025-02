Heidenheim Siegt im Conference League Playoff gegen Kopenhagen

1. FC Heidenheim setzt sich im Conference League-Playoff gegen den FC Kopenhagen durch. Tim Sierslebens Treffer sorgt für den 2:1-Sieg und beflügelt die Hoffnungen auf den Einzug ins Achtelfinale.

Der in der Fußball - Bundesliga kämpfende 1. FC Heidenheim hat sich dank Tim Siersleben s Treffer in der Schlussphase ein Wunschtor zum 2:1 (0:1)-Sieg im Playoff -Hinspiel beim FC Kopenhagen gesichert. Der Sieg ist ein wertvoller Boost für den Verein, der sich im Abstiegskampf befindet. \Heidenheims Trainer, Frank Schmidt, hatte vor dem Spiel zehn Veränderungen in der Startelf vorgenommen. Gründe dafür gab es mehrere. Zum einen wurde in der ganzen Vorrunde oft gewechselt.

Zum anderen waren die Ergebnisse zuletzt nicht so gut, sodass man die Mannschaft nicht im Flow lassen wollte. \Die Kopenhagener dominierten zunächst die Partie und spielten pass- und ballsicher. Die erste Chance gehörte den Gästen, als Rodrigo Huescas' Kopfball an die Latte lenkte. Heidenheim fand jedoch in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel und belohnte sich für ihre Leistungssteigerung mit dem Ausgleichstreffer durch Thomas Keller (59.). In der Schlussphase erzielte Siersleben den Siegtreffer (85.). \Das Rückspiel findet nächste Woche Donnerstag statt. Sollten sich die Heidenheimer durchsetzen, wartet nach dem Rückspiel am Donnerstag (18.45 Uhr) ein Wiedersehen mit Chelsea. Bereits in der Ligaphase trafen sie auf die Londoner (0:2). Aber auch Vitoria Guimarães könnte in der anvisierten nächsten Runde als Gegner warten.





