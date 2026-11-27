Der 1. FC Heidenheim besiegt den 1. FC Nürnberg mit 3:1 und beendet seine Sieglose Serie. Der VfL Bochum gewinnt dank Hofmanns Treffer 1:0 gegen Darmstadt.

Die 2. Bundesliga sah zwei klare Ergebnisse an diesem Spieltag: Der 1. FC Heidenheim besiegte den 1. FC Nürnberg mit 3:1 und rutschte damit erstmals in dieser Saison aus den direkten Aufstiegsrängen. Gleichzeitig sicherte sich der VfL Bochum gegen Eintracht Darmstadt 98 mit einem 1:0-Sieg wichtige Punkte in der Tabelle.

Klose muss Niederlage bei Nürnberg hinnehmen

Der 1. FC Heidenheim und sein Trainer Miroslav Klose mussten eine weitere herbe Niederlage verkraften. Nach der 1:2-Heimpauke gegen Eintracht Braunschweig in der Vorwoche stand nun ein 1:3-Auswärtsergebnis bei Nürnberg zu Buche. Die Schwaben beendeten damit ihre Negativserie von sieben Spielen ohne Sieg.

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Die Heidenheimer öffneten die Spielzeit effektiv. Nach dreizehn Minuten erzielte Kapitän Patrick Mainka, bekannt als "Mr. Zuverlässig", die Führung. Es handelte sich dabei um das zweite Saisontor des Abwehrspielers.

Dennoch geriet Heidenheim kurz vor der Halbzeit unter Druck. Ein unglückliches Eigentor von Busch in der dreiunddreißigsten Minute ebnete den Weg für einen Ausgleich durch den 1. FC Nürnberg.

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Heidenheim dreht Spiel und nutzt Doppelschlag

In der zweiten Halbzeit demonstrierte Heidenheim große Kampfgeist. Zivzivadze erzielte in der einundsechzigsten Minute die Führung, wobei der Nürnberger Kalogeropoulos eine Rolle bei der Situation spielte. Nur vier Minuten später markierte Schöppner nach einer Ecke den 3:1-Endstand.

Nürnberg versuchte noch einmal ins Spiel zurückzukehren, um wenigstens einen Punkt vom Platz zu nehmen. Ein Treffer von Justvan in der vierundsiebzigsten Minute schlug jedoch nur die Latte.

Bochum gewinnt hartnäckig gegen Darmstadt

Auf der anderen Seite der Tabelle erwischte der VfL Bochum einen wichtigen Sieg. Das Duell zwischen dem schwächsten Auswärtsteam und dem zweitschwächsten Heimteam verlief spannungsfrei, bis zur achtundachtzigsten Minute. Bochum war zwar die bessere Mannschaft, doch Torjäger Klaiber traf in der ersten Halbzeit nur die Latte.

Darmstadt vergab eine große Chance durch Smit in der vierundsiebzigsten Minute gegen den VfL-Torhüter Horn. Der Durchbruch gelang schließlich Marwin Hofmann in der Nachspielzeit. Sein Treffer zum 1:0 war sein sechstes Saisontor.

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Hofmann trifft zur Hälfte aller Bochumer Tore

Marwin Hofmann bestätigte erneut seinen Status als Lebensversicherung der Bochumer. Der 1,93 Meter große Sturm-Riese erzielte damit genau die Hälfte aller Toptore seines Vereins in dieser Saison.

Die Fans müssen nun auf den nächsten Auftritt hoffen. Am Mittwoch steht das Pokalspiel gegen Augsburg an, wobei der Anstoß um 20.45 Uhr auf Sky übertragen wird.

Für Darmstadt wird es am folgenden Dienstag hart. Das Team muss bei Borussia Mönchengladbach antreten, welches Tabellenletzter der 1. Bundesliga ist. Auch dieses Spiel wird um 20.45 Uhr auf Sky live gezeigt.