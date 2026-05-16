Heidenheim vs. St. Pauli: Relegation-Spiel mit dramatischen Szenen

Das Relegations-Spiel zwischen Heidenheim und St. Pauli am Millerntor endete mit einem dramatischen 3:1-Sieg für Mainz. Die Wölfe zementierten ihren Relegationsplatz, während St. Pauli abstieg.

15.36 Uhr: Tietz köpftin Führung (6. ). Bedeutet: Heidenheim braucht zwei Tore für die Relegation . Fünf Minuten später trifft Tietz die Latte.

Heidenheim taumelt – Richtung Liga 2? Leichtes Spiel: Phillip Tietz (l. /28) drückt den Ball zur Mainzer Führung über die Linie. Sein fünfter Treffer seit seinem Winter-Wechsel aus Augsburg. 15.52 Uhr: Verrückte 60 Sekunden am Millerntor!

Fujita knallt den Ball aus 25 Metern an die Latte (22. ). Im Gegenzug ist Daghim frei durch, scheitert aus 14 Metern aber an Vasilj. Die folgende Ecke: Wieder Daghim, Vasilj lenkt dessen Schuss an die Latte (23.

). Heckings Puls muss jetzt dreistellig sein. 15.59 Uhr: Auch Heidenheim kann Latte ... Pieringer schiebt den Ball aus fünf Metern an den Querbalken (30. ).

Kurz zuvor hatte schon Dinkci eine Top-Chance (23. ). Eriksens Ecke, Koulierakis’ Kopfball – 1:0 (37. ).

So zementieren die Wölfe ihren Relegationsplatz. 16.11 Uhr: St. Pauli braucht zwei Tore, rennt an. Kaars flankt flach auf Houtoundji, der Stürmer muss nur noch ins leere Tor einschieben – aber trifft den Ball nicht! DasWas wäre, wenn ...? Andréas Hountondji (23) schiebt den Ball nicht ins Tor, es wäre der Ausgleich gewesen. 16.12 Uhr: Alle Heidenheimer Träume vorbei!

Amiri erhöht nach schönem Dribbling auf 2:0 für Mainz. Kurz darauf ist Pause. 16.34 Uhr: Fehlschütze Houtoundji muss zur Pause raus. Super-Joker Ceesay (zwei Tore in den letzten zwei Spielen) kommt. 16.41 Uhr: Heidenheim wehrt sich – hat aber kein Glück. Schöppner köpft eine Flanke von rechts an die Latte (52.

). Ceesay nickt eine Ecke von Metcalfe aus wenigen Metern zum 1:1 ins Netz (57. ). St. Pauli braucht nur noch einen Treffer.

Wie reagiert Wolfsburg? 16.52 Uhr: Mit der erneuten Führung! Eriksen zieht eine Ecke scharf ins Zentrum. Vasilj geht zum Ball, faustet sich die Kugel mit der rechten Hand ins eigene Tor (64. ).

Koulierakis und Belocian drängeln und drücken. Schiri Siebert schaut sich die Szene an – und verkündet: „Nach Ansicht der Bilder liegt kein Foul vor.

“ 1:2 aus Sicht der Kiezkicker und so bitter für St. Paulis bis dahin besten Mann. 17.01 Uhr: Es kommt noch dicker. Ando blockt einen Schuss von Pejcinovic im eigenen Strafraum mit dem Arm. Handelfmeter. Der Däne donnert den Strafstoß an die Latte (77.

). Finale Entscheidung verschoben! 17.08 Uhr: Aber nicht lange! Eriksen scheitert mit der nächsten Top-Chance an Vasilj, aber Pejcinovic staubt aus zehn Metern ab (80. ). 3:1, Relegation fix! 17.12 Uhr: Das Heidenheimer Tor will einfach nicht fallen ...

Zivzivadze verpasst den Anschluss. Die Fans feiern trotzdem. 17.23 Uhr: Schluss in Heidenheim. Nach drei Jahren in der Bundesliga muss der FCH runter. Trainer Schmidt klatscht mit seinen Profis ab. 17.26 Uhr: Abpfiff auch am Millerntor.

St. Pauli ist abgestiegen. Und Wolfsburgs Gegner in der Relegation (21. und 25. Mai) wird am Sonntag ab 15.30 Uhr ermittelt. Elversberg, Hannover und Paderborn können die Relegation-Spiele gewinnen und sich für die Bundesliga-Rückkehr qualifizieren





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