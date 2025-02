Heidenheims Trainer Schmidt sieht Mannschaft an der Grenze: „Wir sind nicht gut genug“

Heidenheims Trainer Frank Schmidt kritisierte seine Mannschaft nach der 0:2-Niederlage gegen Mainz scharf. Die Heidenheimer stehen zu tief im Abstiegskampf und müssen sich in den kommenden Wochen steigern, um den Abstieg zu vermeiden. Schmidt sieht die Situation als schwierig an.

Heidenheims Trainer Frank Schmidt gab nach der 0:2-Niederlage gegen Mainz eine ehrliche Kritik an seiner Mannschaft. „Insgesamt sind wir eben nicht gut genug, so ehrlich müssen wir sein, um in der Bundesliga Spiele zu gewinnen. So reicht es nicht“, sagte Schmidt. Die Heidenheimer kassierten ihre fünfte Niederlage in Folge und sind nun sieben Punkte hinter einem Nichtabstiegsplatz.

Schmidt bemängelte die mangelnde Übersicht, Klarheit, Qualität, Entschlossenheit und Durchschlagskraft seiner Mannschaft. Im Debütjahr in der Bundesliga hatte das Team noch von einem gewissen „Welpenschutz“ profitiert und sei vielleicht nicht in jeder Situation ernst genommen worden. „Das gibt es nicht mehr.“ Heidenheims Torhüter Kevin Müller bestätigte diese Sorgen. „Woche für Woche ist es das Gleiche. Nach vorne sind wir zu ungefährlich, qualitativ nicht gut genug im Abschluss. Hinten kriegen wir es auch nicht hin.“ Mit zwölf Spieltagen (und einem ungünstigen Torverhältnis) droht Heidenheim der direkte Abstieg. Schmidt sieht die Situation als schwierig an: „Wir müssen jetzt auch ehrlich sein, wir müssen jetzt langsam anfangen. Es wäre jetzt verkehrt, darüber zu sprechen, dass wir noch eine Chance haben, da vorne jemanden einzuholen. Wir müssen erst mal unseren Platz verteidigen. Und das wird verdammt schwer.“ Die Mannschaft muss sich in den kommenden Wochen steigern, um den Abstieg zu vermeiden. Ein möglicher Lichtblick: Das Rückspiel in der Conference League gegen Kopenhagen bietet die Chance auf das Erreichen des Achtelfinales. Nach diesem wichtigen Spiel wartet dann das schwierige Auswärtsspiel bei RB Leipzig in der Bundesliga.





nordbayern / 🏆 33. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bundesliga Abstiegskampf Fußball 1. FC Heidenheim Mainz Trainerkritik Frank Schmidt Kevin Müller Conference League

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Heidenheims Trainer Schmidt hofft auf Müller-Schub gegen AugsburgNach der Enttäuschung gegen St. Pauli blicken die Heidenheimer mit Zuversicht auf die Partie beim FCA. Trainer Frank Schmidt setzt auf den verweilenden Torhüter Kevin Müller und die Vertragsverlängerung von Schöppner als Motivationsfaktor.

Weiterlesen »

Fußball-Bundesliga: Heidenheims Schmidt will 'Abgesang' nicht mitmachenAugsburg - Der Last-Minute-K.o. gegen den FC Augsburg löste bei Heidenheims Trainer Frank Schmidt eine Trotzreaktion aus. Trotz der nächsten

Weiterlesen »

Heidenheims Schmidt willAbgesang nicht mitmachenidowa.de informiert Sie zuverlässig über aktuelle Nachrichten, spannende Geschichten und Hintergründe - alles, was in Bayern passiert

Weiterlesen »

Heidenheims Schmidt will „Abgesang“ nicht mitmachenDer Frust sitzt tief. Der 1. FC Heidenheim ist in Augsburg nah dran am Coup - kassiert am Ende aber eine Niederlage in letzter Minute. Der Trainer will trotzdem nicht hadern.

Weiterlesen »

Baden-Württemberg: Heidenheims Schmidt will 'Abgesang' nicht mitmachenDer Frust sitzt tief. Der 1. FC Heidenheim ist in Augsburg nah dran am Coup - kassiert am Ende aber eine Niederlage in letzter Minute. Der Trainer und der Kapitän wollen dennoch nicht hadern.

Weiterlesen »

Heidenheims Schmidt: 'Wir müssen anfangen, zu punkten'Wenn Borussia Dortmund zu Gast in Heidenheim ist, dann ist das immer noch ein Highlight, das sagt FCH-Trainer Frank Schmidt ganz deutlich. Es geht bei den Heidenheimern aber nicht darum, sich möglichst gut zu verkaufen, sondern einzig um Punkte.

Weiterlesen »