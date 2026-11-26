Heidesand ist ein einfacher Plätzchen-Klassiker, der mit nur wenigen Zutaten auskommt. Wir verraten euch das Rezept.

Plätzchen backen: Mit diesen Profi-Tipps geht garantiert nichts schiefHeidesand ist ein einfacher Plätzchen-Klassiker, der mit nur wenigen Zutaten auskommt. Wir verraten euch das Rezept. Heidesand ist vor allem in Norddeutschland ein beliebtes und traditionelles Weihnachtsgebäck.

Seinen Namen verdankt das Gebäck seiner hellen Farbe und Konsistenz, die stark an den Heidesand im hohen Norden erinnert. Das buttrige Mürbegebäck ist perfekt, um zum Kaffee oder heißen Kakao zu genießen. Normalerweise werden die Kekse in Zucker oder Hagelzucker gewälzt, wer für etwas Abwechslung sorgen möchte, kann die Plätzchen anschließend aber auch in gehackte Nüsse, zum Beispiel Pistazien, rollen! Gerade in der stressigen Vorweihnachtszeit sind uns einfache Rezepte am liebsten.

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Heidesand kommt da gerade richtig. Super praktisch ist vor allem, dass für die Zubereitung keine Eier gebraucht werden. Die meisten Zutaten hat man also bestimmt längst Zuhause. Zunächst die Butter in einem Topf zerlassen.