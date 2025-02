Heidi kehrt zurück: RTL und SRF produzieren eine moderne Neuauflage der Kultserie

Nach 145 Jahren kehrt die beliebte Figur Heidi zurück auf die Bildschirme! RTL und SRF produzieren eine moderne Neuauflage der Kultserie, die sowohl die klassischen Abenteuer der jungen Heidi in den Schweizer Bergen erzählen wird, als auch ihren Weg zur jungen Frau beleuchten wird. Die Neuauflage wird von DCM Schweiz und GAUMONT entwickelt und produziert und bei RTL Deutschland und dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) ausgestrahlt.

Kultserie „ Heidi “ kehrt zurück und das bei RTL und im SRF . Jetzt werden Kindheitserinnerungen wieder wach. 145 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Romans von Johanna Spyri schlagen RTL und SRF ein neues Kapitel in der Geschichte von „ Heidi “ auf. Die beliebte Figur, die Generationen von Kindern und Erwachsenen weltweit in ihre Herzen geschlossen haben, erhält eine moderne Neuauflage im historischen Kontext.

Die Neuauflage wird nicht nur die zeitlosen Abenteuer der jungen Heidi in den Schweizer Bergen erzählen, sondern auch ihren Weg zur jungen Frau. Hinter der Entwicklung und Produktion der Heidi-Serie stehen DCM Schweiz und GAUMONT; die Serie wird bei RTL Deutschland und dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) zu sehen sein. Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction bei RTL Deutschland: „‘Heidi’ ist eine der bekanntesten und beliebtesten Figuren der Weltliteratur, die Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern begeistert hat. Wir legen die klassische Geschichte neu auf und erzählen darüber hinaus die Entwicklung eines Mädchens zur jungen Frau: Eine moderne Adaption, die sowohl die Magie der Schweizer Berge als auch Heidis bewegenden Lebensweg neu erlebbar macht. Wir freuen uns auf dieses erste gemeinsame Projekt mit dem SRF als Senderpartner.“ „Wir freuen uns sehr darauf, die urschweizerische Geschichte von Johanna Spyris ‘Heidi’ in einer zeitgemäßen Serie weiterzuerzählen. Dank der Kooperation von SRF mit RTL können wir dem Publikum in der Schweiz und international hochwertige Unterhaltung für die ganze Familie bieten.“ „Es ist für uns eine große Freude, den weltweit bekannten Klassiker ‘Heidi’ neu auf die Bildschirme bringen zu dürfen. Die bewegende Geschichte schlägt, genau wie das gesamte Team, eine wunderbare Brücke zwischen den Schweizer Alpen und Deutschland. Wir freuen uns sehr auf dieses gemeinsame Abenteuer.” „In großer Erzähltradition treffen sich 130 Jahre Gaumont, 145 Jahre ‘Heidi’ und bald 200 Jahre Johanna Spyri. Es könnte kaum einen besseren Zeitpunkt geben, um Heidis zeitlose Geschichte zum ersten Mal weiterzuerzählen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit RTL, SRF sowie DCM Schweiz.” Bis die „Heidi“-Neuauflage zu sehen sein wird, kann man sich auf RTL+ noch einmal die klassischen Folgen der Serie ansehen.





