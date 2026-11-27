Heidi Klum zeigt sich zu Thanksgiving mit der Familie am Festtagstisch. Ehemann Tom und Schwager Bill waren anderweitig verplant.

, 53, hat Thanksgiving im Kreis ihrer Familie gefeiert und am Donnerstag, 26. November 2026, auf Instagram eine ganze Bilderreihe vom Festessen geteilt. Dazu schrieb das Model "Joy" und schickte Grüße an seine Follower: "Ein frohes Thanksgiving von meiner Familie an eure.

", 21, der im Vordergrund des Schnappschusses zu sehen ist. Hinter ihm sitzen die Familienmitglieder an einer langen Tafel, die mit pinkfarbenen Rosen, Aufläufen und einer Torte gedeckt ist. Die weiteren Bilder zeigen das Essen samt Truthahn und Cranberrysauce sowie die Blumendeko. Schon den ganzen Tag über hatte Heidi Klum ihre Fans mit Koch- und Vorbereitungsvideos auf dem Laufenden gehalten.

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, 37, und dessen Zwillingsbruder Bill. Die beiden hatten am Donnerstag einen Termin in Berlin. Wie das Kaufhaus des Westens auf Instagram angekündigt hatte, kam am 26. November der Tequila der Kaulitz-Zwillinge ins Sortiment des KaDeWe.