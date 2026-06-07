Heidi Klum: Gesundheit geht vor Perfektion

Die Model-Ikone Heidi Klum hat sich entschieden, ihre Ernährung umzustellen, nachdem sie herausgefunden hat, dass sie hohe Cholesterinwerte hat. Sie hat angefangen, jeden Morgen Haferbrei zu essen, um ihren Cholesterinspiegel zu senken.

Heidi Klum hat sich entschieden, ihre Ernährung umzustellen, nachdem sie herausgefunden hat, dass sie hohe Cholesterin werte hat. Sie hat sich vorgenommen, gesünder zu essen, um ihren Körper zu schützen.

Sie hat angefangen, jeden Morgen Haferbrei zu essen, der ihr helfen soll, den Cholesterinspiegel zu senken. Sie hat auch aufgehört, so viele Eier zu essen, da sie weiß, dass sie zu viel Fett aufgenommen hat. Sie hat sich entschieden, gesundere Optionen wie Sojamilch und gesunde Öle zu wählen. Sie möchte, dass ihre Kinder auch gesund essen und hat daher angefangen, sie mit gesunden Lebensmitteln zu füttern.

Sie hat auch aufgegeben, sich so viele Sorgen um ihre Figur zu machen, da sie weiß, dass sie gesund leben muss, um glücklich zu sein





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