Heidi Klums Sohn Johan wird an diesem Sonntag 20 Jahre alt. Seine Mutter gratuliert auf Instagram mit zwei Fotos, zwischen denen viele Jahre liegen, und freut sich auf die gemeinsame Feier.

am Sonntag zum 20. Geburtstag gratuliert.

„Johan Happy 20th Birthday“, schrieb das Model auf Instagram und setzte eine Reihe pinker Herzen dahinter. Dann wurde die Mutter persönlich: „Ich liebe dich sooooo sehr, mein wunderschöner, kluger, liebevoller Sohn. Ich kann es kaum erwarten, mit dir zu feiern.

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“Zu den Zeilen teilte Klum zwei Fotos. Das erste Bild ist ein Blick zurück: Eine deutlich jüngere Heidi Klum lehnt den Kopf an den des kleinen Johan, der mit dichten Locken in die Kamera lächelt. Auf dem zweiten stehen Mutter und Sohn bei dessen Highschool-Abschluss in einer Menschenmenge. Johan trägt einen dunkelblauen Talar und hält eine Mappe in die Kamera, Klum strahlt mit großer Sonnenbrille neben ihm.

Ende Oktober zeigte er sich allerdings gemeinsam mit seinen Schwestern Leni und Lou auf dem roten Teppich, als Klum am 31. Oktober zu ihrer jährlichen Halloween-Party ins New Yorker Restaurant Cathédrale ludJohan kam mit gruseligem Zombie-Make-up, Lou verwandelte sich in die Superheldin Starfire aus „Teen Titans“, Leni erschien als Miss Piggy. Die Gastgeberin selbst ging als abgetrennte Hand, genauer gesagt als ihre eigene linke, samt nachgebildetem Ehering und dem Tattoo mit dem Namen ihres Mannes Tom Kaulitz .

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Rund sechs Stunden habe sie dafür in der Maske verbracht, sagte Klum „E! News“. Das Model lässt seine Kinder gerne auf Instagram hochleben. Anfang Oktober war Klums jüngste Tochter Lou 17 geworden.

Damals postete die Moderatorin unter anderem ein Babyfoto und fragte: „Wo ist nur die Zeit geblieben?

“. Neben Johan, Lou und Leni gehört auch Sohn Henry zur Familie. Ruhig ist es bei Klum derzeit ohnehin nicht. In den letzten Tagen begleitete sie ihren Mann auf der Tour von „Tokio Hotel“, zuletzt saß sogar ihre Mutter Erna bei einem Konzert im Publikum. Wann und wo Johans Geburtstagsfeier steigt, verriet Klum nicht.