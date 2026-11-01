Heidi Klum Halloween 25. Jubiläum: Riesige Hand-Kostüm mit 300 Gästen

Heidi Klum feiert das 25. Halloween-Jubiläum mit einem gigantischen Hand-Kostüm und Kunstblut. 300 Gäste wie Taylor Momsen und ihre Kinder waren vor Ort bei der legendären Party.

Heidi Klum feierte ihr 25. Halloween - Jubiläum in einem großen Ambiente. Die Nacht ist seit einem Vierteljahrhundert untrennbar mit dem Namen der Moderatorin verbunden. Bei der Feier im Cathedral waren etwa 300 Gäste anwesend. BILD war während des Events vor Ort und berichtete live.

Gigantisches Hand-Kostüm mit Kunstblut

Für ihren Auftritt verwandelte sich Heidi Klum in eine gigantische linke Hand. Ihr gesamter Körper steckte in dieser riesigen Konstruktion aus Schaumstoff. Ihre Beine verschwanden dabei in zwei der Fingern des Riesenhandschuhs. Die Arme platzierte sie in den anderen Fingern. Dazu spritzte sie ständig Kunstblut aus den Fingerspitzen. Die verrückte Idee zu diesem Grusel-Look kam ihr bereits vor langer Zeit. Sie denkt das ganze Jahr darüber nach, was Kurioses sie anrichten könnte. Bei einem Blick auf ihre eigene Hand hatte sie den Einfall für die Lösung.

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Der Anzug war alles andere als bequem zu tragen. Heidi gab an, dass es zwar leicht wie eine Feder sei, sie aber schon Schlimmeres erlebt habe. Für den Toilettengang hatte sie im Vorfeld vorgesorgt. Sie erklärte, dass sie eine Windel unter dem Kostüm trug. Nur ihre rechte Hand fehlte an diesem Abend vollständig. Sie scherzte, dass Thomas Hayo diese Rolle hätte füllen können. Ganz ohne ihren Liebsten kam sie jedoch nicht. Ihren Ehering und ein Liebes-Tattoo durfte sie am Grusel-Outfit nicht vergessen.

Familie und Team loben den Aufwand

Ihre Kinder Leni, Henry, Johan und Lou feierten gemeinsam mit ihrer Mutter. Besonders Lou wirkte sehr stolz auf das Ergebnis. Er sagte, dass sie dieses Jahr wirklich alles gegeben habe. Auch das gesamte Team hinter der Konstruktion bekam von ihr großes Lob. Alle hätten einen tollen Job bei der Erstellung gemacht. Ihr Manager, der ein großer Fan von Karl Lagerfeld ist, hatte die kostbaren Stücke gekauft. Er stellte sie ihr für den Abend zur Verfügung. Selbst die legendäre Sonnenbrille von Lagerfeld war ein Original. Sie besaß sogar seine genaue Sehstärke.

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Der Manager kam passend dazu als Butler zur Party. Choupette, die berühmte Katze von Karl Lagerfeld, fehlte ebenfalls nicht. Sie sah verblüffend lebendig aus auf der Feier. Das Team hinter der Puppe verriet, dass sie sich bewegt. Sie habe sogar einen eigenen Herzschlag. Die Technik sorgte für eine beeindruckende Realitätsnähe. Die Präsenz des legendären Designers wurde somit virtualisiert.

Schaurige Gäste und blutige Drinks

Zu den prominenten Gästen im Cathedral gehörte auch der US-Rockstar Taylor Momsen. Sie schwärmte mit zitternden Händen über die Gastgeberin. Sie liebe Heidi sehr und fand es eine Ehre, dort sein zu dürfen. Die Atmosphäre war wunderschön und intensiv. Auch die ehemaligen GNTM-Kandidatinnen Kim Hnizdo und Rebecca Mir waren anwesend. Rebecca Mir kam gemeinsam mit ihrem Ehemann und Profitänzer Massimo Sinató. Gina-Lisa Lohss kam als blutverschmierte Krankenschwester zur Party. Sie hatte ihren Arzt im Schlepptau.

Als blutverschmierte Krankenschwester kam Gina-Lisa zur Feier. Sie gab gestandenermaßen zu, dass sie ein Angsthase sei. Sie habe große Angst vor Halloween. Ausgerechnet sie wagte sich in diese Rolle. Die Getränke passten perfekt zur schaurigen Nacht. Statt aus Weingläsern schlürften die Gäste Rotwein. Sie taten dies mit Strohhalmen aus Blutkonserven. Das sorgte für das passende gruselige Ambiente bei den Teilnehmern.

Tanzfläche und Erfolg der Party

Nach ihrem großen Auftritt wechselte Heidi Klum in eine einfachere Version. Sie trug nun eine modifizierte Variante ihres Kostüms. Auf der Tanzfläche feierte sie ausgelassen mit Thomas Hayo. Er ist ihr langjähriger Freund und Kollege von GNTM. Das Jubiläum markiert ein Vierteljahrhundert voller Grusel. Es stand auch ganz im Zeichen von Glamour. Es gab legendäre Partynächte mit viel Publikumsinteresse.

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Die Krone der Halloween-Queen sitzt noch immer fest. Heidi Klum beweist immer wieder ihre Kreativität. Die 52-Jährige inszeniert sich jedes Jahr neu. Diesmal war die Inszenierung mit der Hand besonders aufwendig. 25 Jahre sind eine lange Zeit für diese Tradition. Die Party im Cathedral war ein voller Erfolg. Alle Elemente stimmten für ein perfektes Halloween-Erlebnis.