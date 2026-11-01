Heidi Klum Halloween Kostüm riesige Hand New York Party

Heidi Klums spektakuläres Halloween-Kostüm als riesige Hand in New York. Details zur 25. Party, Mike Marino und den Promi-Gästen.

Das Supermodel Heidi Klum hat am Dienstagabend ihre legendäre Halloween-Party im New York er East Village gefeiert. Für die 25. Auflage ihres Events verwandelte sie sich in eine gigantische, abgerissene Hand. Die Beine steckten in Mittel- und Ringfinger mit rot lackierten Nägeln, während das Gesicht aus einer fleischigen Öffnung neben Knochen und Sehnen ragte.

Spektakuläres Hand-Kostüm in New York

Die Inspiration für das aufwendige Outfit war ihre eigene linke Hand. Klum erklärte bei der Ankunft, dass sie sich gefragt habe, wie sie ihren Körper in diese Form bringen könne. Das Kostüm war so voluminös, dass sie im Laderaum eines kleinen Lasters zum Veranstaltungsort transportiert wurde. Auf dem roten Teppiß spuckte sie Kunstblut und streckte die Presse die blutrote Zunge entgegen.

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Bereits Stunden vor der Party postete Klum Einblicke in die zeitaufwendige Verwandlung. Sie bediente das große Interesse der Fans, indem sie Bilder von gedärmeartigen Gegenständen teilte. Dabei verband sie einige Hinweise auf das Kostüm geschickt mit Werbepartnerschaften, was typisch für ihre Marketingstrategie ist.

Kreativer Kopf hinter den Masken

Der Spezialeffekt-Maskenbildner Mike Marino ist der kreative Kopf hinter vielen ihrer Verwandlungen. Er schuf auch dieses Jahr das beeindruckende Hand-Kostüm. Klum sitzt oft viele Stunden in der Maske und trägt sogar Windeln, wenn der Toilettengang unmöglich ist. Sie versucht, so lange wie möglich in den Kostümen auszuharren, um Erinnerungsfotos mit Gästen zu ermöglichen.

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Seit Jahren ist Ehemann Tom Kaulitz fester Bestandteil der Verkleidungen. Dieses Jahr fehlte er jedoch, da er und sein Bruder Bill wegen eines Konzerts in Deutschland nicht anwesend sein konnten. Klum bedauerte dies, erklärte aber, dass man nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen könne.

Trotz seiner Abwesenheit war Tom symbolisch vertreten. Die Kostümhand trug ein Tattoo mit seinem Namen sowie die Verlobungs- und Eheringe. Dies unterstrich die enge Verbindung zwischen dem Model und ihrem Mann auch bei dieser besonderen Inszenierung.

Prominente Gäste und Traditionen

Gefeiert wurde im mondänen Restaurant Cathédrale, das durch einen imposanten Speisesaal auffällt. Zu den Gästen gehörten internationale Stars wie Kyle MacLachlan und Neil Patrick Harris. Auch Tochter Leni Klum kam als Miss Piggy verkleidet zur Party.

Bereits am Donnerstagabend lud Klum eine kleine Gruppe in ihre Pizzeria im Soho ein. Dort erschien sie noch nicht im Kostüm, sondern in einem orangefarbenen Kleid und schwarzen Stiefeln. Diese Farben sind klassische Halloween-Farben und passten perfekt zur bevorstehenden Feier.

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Klums Halloween-Partys sind längst kleine Meisterwerke der Verwandlungskunst. Sie trat bereits als dicker Anglerwurm, Medusa oder E.T. auf. Mit diesem Jahr setzt sie ihre Tradition fort, spektakuläre und detaillierte Kostüme zu präsentieren, die weltweit Aufmerksamkeit erregen und die Grenzen der visuellen Effekte erweitern.