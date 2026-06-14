Heidi Klum: Karl Lagerfelds Kritik hat mich getroffen

Heidi Klum erzählt in einem Interview, wie sie sich durch die scharfe Kritik von Karl Lagerfeld gefühlt hat. Sie war ein bekanntes Model und TV-Persönlichkeit, aber die Pariser Modewelt wollte nichts von ihr wissen.

Als Kind der 2000er Jahre wurde Heidi Klum zu einem leidenschaftlichen Fernseh-Fans erzogen. Sie war ein Experte für Trash-TV und hatte ein Herz für Underdogs.

Ihre Guilty Pleasures waren 'Germany's Next Topmodel' und 'Temptation Island'. Heidi Klum ist eines der bekanntesten Modelle Deutschlands. Trotzdem wurde sie in der Modewelt oft angefeindet, besonders von Karl Lagerfeld. Sie ist seit Jahrzehnten megaerfolgreich und weiß genau, wie sie sich in den Medien präsentieren muss, um im Gespräch zu bleiben.

Doch obwohl Klum als 'Victoria's Secret'-Engel zu den bestbezahltesten Modellen der 2000er Jahre gehörte, gab es einen berühmten Modeschöpfer, der an der blonden Ikone kein gutes Haar ließ: Karl Lagerfeld. Wie es Heidi Klum heute damit geht, vom wohl bedeutendsten Designer der letzten Jahrzehnte fies heruntergemacht zu werden, verrät die 'GNTM'-Legende in einem Interview.

Heidi Klum wurde in den 90er Jahren bei einem TV-Modelwettbewerb entdeckt, doch weil ihre Kurven in Europa nicht so gefragt gewesen sein sollen, wanderte sie rasch in die USA aus. 1998 schaffte sie es auf das Cover der Sports Illustrated, was dem deutschen Model schlagartig zum internationalen Durchbruch verhalf. Während Klum als Model Fuß fasste, baute sie sich in den USA parallel auch ein Standbein als TV-Persönlichkeit auf: Sie moderierte, schauspielerte und zeigte den Amerikanern, dass Klum mehr ist, als 'nur' schön.

In Europa stand ihr die Modewelt aber skeptisch gegenüber. Obwohl sie in den USA megaerfolgreich als Engel über den Laufsteg von 'Victoria's Secret' schwebte, wollte die Pariser Modewelt nichts von ihr wissen. Besonders Karl Lagerfeld, der legendäre Designer von 'Chanel', hatte es auf die 'GNTM'-Ikone abgesehen. Jahre später erzählt Heidi Klum, dass die Worte von Karl Lagerfeld sie getroffen haben.

Auch wenn Heidi Klum nicht auf den Pariser Laufstegen Karriere machte, konnte sie sich durch ihre quirlige Art ein millionenschweres Imperium aufbauen. Im Interview macht sie deutlich, dass die scharfe Kritik der Designlegende nicht spurlos an ihr vorbeigegangen sei: Er hat mir viele Brocken in den Karriereweg geworfen. Das war nicht immer einfach. Wenn der größte Designer der Welt - und dann auch noch ein deutscher - etwas Negatives über dich sagt, hat das Gewicht.

Das war eine harte Pille zu schlucken. Viele andere schauen darauf. Allerdings habe sie inzwischen Frieden damit geschlossen, so Klum





Filmstarts / 🏆 7. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Heidi Klum Karl Lagerfeld GNTM Temptation Island Victoria's Secret

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Fast eine Million investiert“: Heidi Klum über ihren größten FlopNormalerweise hat Heidi Klum ein gutes Händchen für erfolgreiche Deals. Jetzt offenbarte die GNTM-Chefjurorin jedoch, dass sie ein Investment besonders bereut.

Read more »

„Ich hab Glück gehabt mit meinem Ossi“: Nicht nur Heidi Klum feiert die deutsch-deutsche LiebeGeliebte Einheit: Superstar Heidi Klum preist in einem Interview „ihren Ossi“ aus Sachsen-Anhalt. Und es gibt noch andere prominente Ost-West-Paare, die für Aufsehen sorg(t)en.

Read more »

Tom im WM-Fieber: Heidi Klum muss morgens Fußball guckenWegen der Zeitverschiebung zur WM klingelt bei Tom Kaulitz schon frühmorgens der Fußballwecker – und Heidi Klum muss oft mitschauen.

Read more »

'Die kann nichts': Heidi Klum verrät, wie sehr sie unter den fiesen Kommentaren von Karl Lagerfeld littHeidi Klum ist eines der bekanntesten Models Deutschlands. Trotzdem wurde sie in der Modewelt oft angefeindet. Besonders Karl Lagerfeld hatte es auf die GNTM-Ikone abgesehen.

Read more »