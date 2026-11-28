Heidi Klum präsentiert ein neues Fotoshooting für das Magazin Numéro Berlin. Darin zeigt sie sich in knappen Outfits aus Leder und Latex mit Cut-outs und Transparenzen. Während viele Fans ihre Erscheinung loben, äußern andere kritische Kommentare zu dem mutigen Look.

Heidi Klum begeistert ihre Follower:innen mit einem neuen Fotoshooting und offenbart eine losgelöste Seite. Der mutige Look kommt an – sorgt jedoch auch für aufgeregte Kommentare ...

, 53, scheut nicht davor zurück, mit ihren Auftritten zu begeistern – und auch immer wieder eine Schippe draufzulegen. Ob im Mai 2025 mit einer spektakulären 10-Millionen-Dollar-Diamantkette oder im Rahmen der Pariser Fashion Week mit silbernen Grillz als Zahnersatz: Neues traut sie sich immer wieder. Innerhalb der Ausgabe "Numéro Berlin" legt das Model jetzt noch einmal eine Schippe darauf und sammelt zahlreiche Kommentare zu seinem futuristischen, knappen Latex-Look.

Advertisement

Advertisement

Es ist nicht viel Stoff, den Heidi Klum auf den neuesten Aufnahmen trägt. Das Model teilt gleich mehrere Fotos des Shootings und zeigt auf jedem von ihm verschiedene Varianten von Leder, Latex und Transparenz. Cooler Blick, große Brille und leicht gegelte Strähnen, die ihr ins Gesicht fallen: Im Latex-Badeanzug legt sich Klum die Hände an den Cut-out-Rand des Einteilers. Eine riesige, semitransparente Stelle entblößt ihre Mitte.