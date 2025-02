Heidi Klum startet 20. Staffel 'Germany's next Topmodel' mit neuem Konzept

Heidi Klum hat die 20. Staffel von 'Germany's next Topmodel' mit einem neuen Konzept gestartet. In dieser Jubiläumsstaffel sucht sie ein männliches und ein weibliches Topmodel, allerdings werden die Kandidaten zunächst getrennt gecastet. Die Frauen haben die Donnerstags-Folgen, während die Männer den Mittwoch für sich haben. In der ersten Folge stand 'Ladies first' auf dem Programm. Heidi Klum und ihre Tochter Leni, die als Gastjurorin fungierte, begrüßten 100 von mehreren tausend Bewerberinnen in München, um ihr Catwalk-Talent zu präsentieren.

Oder wie Heidi selbst es ausdrückt: An die Damen gerichtet, die sich angesichts des Mangels an männlichen Models beim Casting enttäuscht zeigten, erklärte Heidi: 'Damit eines klar ist, 'Germany's next Topmodel' ist keine Dating-Show.' In Folge eins hieß es dann aber erst einmal 'Ladies first'. 100 von mehreren Tausend Video-Bewerberinnen waren nach München eingeladen, um ihr Catwalk-Talent zu beweisen. Für die Auswahl der Besten hatte sich Heidi Tochter Leni als Gastjurorin an ihre Seite geholt. Vor 20 Jahren habe sie Leni bei der ersten Staffel noch am Set gestillt, erinnerte sich Heidi. 'Jetzt arbeiten wir zusammen', fügte sie hinzu. Leni Klum, die größtenteils Englisch sprach, erklärte, für sie sei der gemeinsame Einsatz mit Mama nicht nur eine Ehre, sondern auch ein 'Full-Circle-Moment'. Bedeutet auf Deutsch so viel wie: Der Kreis schließt sich. Gemeinsame Arbeit hin oder her: Ein paar mahnende Mama-Momente konnte sich Heidi am Set dann doch nicht verkneifen. So etwa, als eine Kandidatin auf Wunsch ihre Tattoos präsentierte. 'Hast du noch ein weiteres Tattoo außer dem, was du mit Bill und Tom gemacht hast?', wollte Heidi von Leni aus heiterem Himmel wissen, während drei Kandidatinnen noch auf eine Entscheidung warteten. 'Nein', erklärte Leni augenscheinlich peinlich berührt. 'Lügst du?', hakte Mama Heidi energisch nach. Doch Leni blieb bei ihrer Version und zeigte ihr einziges Tattoo – drei kleine Punkte am Finger – in die Kamera. Auch an anderer Stelle ließ Heidi die Mama raushängen. 'Ich bin eigentlich am Studieren, aber nicht wirklich', erklärte eine Kandidatin auf die Frage danach, was sie so mache. 'Das kommt mir bekannt vor', kommentierte Model-Mama Heidi und deutete dabei auf Tochter Leni neben ihr. Aus dem Nähkästchen plauderten die Klums, als eine Krankenschwester von ihrem Job berichtete. 'Könntest du Blut abnehmen?', wollte Heidi von Tochter Leni wissen. 'Nein, never!', erklärte die und gestand den Kandidatinnen, dass sie als Kind beim Blutabnehmen sogar festgehalten werden musste, weil sie so Angst vor der Nadel hatte. Peinliche Mama-Momente hin oder her: Am Ende verließen die Klums das Studio gut gelaunt via Catwalk. 'Du hast es gerockt, meine Süße!', lobte Heidi stolz





