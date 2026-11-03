Neun Jahre nach ihrer Trennung trifft Heidi Klum auf ihr Ex-Kind Leni im New Yorker Greenwich Village auf ihren ehemaligen Partner Vito Schnabel. Das unverhoffte Treffen.

Heidi Klum hatte eigentlich nur eine ruhige Mittagspause im New York er Stadtteil Greenwich Village eingeplant. Gemeinsam mit ihrer Tochter Leni Klum, die heute zwanzigundzwanzig Jahre alt ist, wollte sie entspannt in dem italienischen Lokal Bar Pitti speisen. Doch der Tag nahm eine unerwartete Wendung, als ein alter Bekannter auftauchte, der für Überraschung sorgte. Es handelte sich um Vito Schnabel, den Ex-Partner der bekannten Supermodel und Jury-Präsidentin von America's Next Top Model. Das Wiedersehen erfolgte neun Jahre nach dem offiziellen Ende ihrer romantischen Beziehung.

Ungeplantes Treffen am Außentisch

Das spontane Zusammentreffen geschah auf einem der Außentische des Restaurants, wo beide gerade ihre Mahlzeit einnahmen. Vito Schnabel, der als Kunsthändler tätig ist, befand sich in demselben Lokal und wurde von den beiden sofort erkannt. Die Begrüßung verlief freundlich, und beide Partner kamen ins Gespräch. Heidi Klum und Vito Schnabel waren zwischen den Jahren zwei milde vierzehn und zweitausendsiebzehn drei Jahre lang ein Paar. In dieser Zeit verbrachte der Kunsthändler viel Zeit mit Heidis Kindern, da er von neun bis dreizehn Jahren in die Familie integriert war.

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Hintergrund der vergangenen Beziehung

Die Trennung zwischen Heidi Klum und Vito Schnabel wurde im September zwei milde siebzehn öffentlich bekannt. Vito Schnabel ist der Sohn des US-amerikanischen Künstlers und Regisseurs Julian Schnabel, der heute siebenundsiebzig Jahre alt ist. Die familiäre Verbindung war damals sehr eng, und das Kind aus der Partnerschaft war ein fester Bestandteil des täglichen Lebens der Familie Klum. Das Ende der Beziehung markierte den Beginn neuer Lebensabschnitte für beide Beteiligten, die seitdem ihre eigenen Wege gegangen sind.

Aktuelle Lebenssituation und Familienstand

Heidi Klum heiratete zwei Jahre nach ihrer Trennung von Schnabel den Musiker Tom Kaulitz aus der Band Tokio Hotel. Das Paar ist seit dem Jahr zwei milde neunzehn offiziell verheiratet. Auch Vito Schnabel hat sein Leben neu organisiert und ist inzwischen wieder verheiratet. Seine Ehefrau ist das deutsche Model Helena Althof, die dreiundzwanzig Jahre alt ist und aus Nürnberg stammt. Helena ist die Tochter des Promi-Bodyguards Peter Althof, der heute siebzig Jahre alt ist. Beide Ex-Partner haben also jeweils neue familiäre Strukturen aufgebaut.

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Berufliche Schwerpunkte in New York

Während Heidi Klum ihre Zeit in New York nutzte, um nach ihrer großen Halloween-Party noch einige Tage in der Stadt zu verbringen, ist New York City für Vito Schnabel beruflicher Mittelpunkt. Er betreibt dort eine eigene Galerie, die kulturell sehr aktiv ist. Ende Oktober wurde dort eine neue Ausstellung des Künstlers Ai Weiwei eröffnet, der heute neunundsechzig Jahre alt ist. Dieses Event unterstreicht die anhaltende Relevanz von Schnabels Tätigkeit im Kunstmarkt der Metropole.

Abwesenheit des Ehemanns Tom Kaulitz

Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz war bei diesem besonderen Wiedersehen nicht anwesend. Der Gitarrist der Band Tokio Hotel ist derzeit mit seiner Band auf Europa-Tournee. Seine Termine sind hochprofessionell geplant: Am Montag stand er noch auf der Bühne in Brüssel, und am Mittwoch ist ein weiterer Auftritt in Amsterdam geplant. Bevor Heidi Klum zu ihrem Mann auf Tour reiste, stand das spontane Wiedersehen mit ihrem Ex-Freund im Vordergrund. Die Begegnung zeigt, dass die Welt der Prominenz oft kleiner ist, als man denkt, und alte Wege sich noch einmal kreuzen können.