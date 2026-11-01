Heidi Klums Halloween-Party: Absäuge Hand als Kostüm in New York

Heidi Klum feiert ihre legendäre Halloween-Party in New York mit spektakulärem Kostüm als abgetrennte Hand. Ein Bericht voller Details.

Heidi Klum hat auch in diesem Jahr wieder ihre legendäre Halloween-Party in New York gefeiert und zeigte dabei eine besonders blutige und kreative Seite. Die Model-Königin und Unternehmerin präsentierte sich auf dem roten Teppich vor dem Moxy Hotel in der East Village als ihre eigene abgetrennte, blutende linke Hand. Diese extravagante Erscheinung sorgte für großes Aufsehen und unterstrich ihren Ruf als eine der kreativsten Gastgeberinnen der Stadt. Die Veranstaltung lockte zahlreiche Prominente und Journalisten an, die sich dem strengen Kostümwettbewerb stellten.

Vorbereitung bei Crazy Pizza

Zwei Tage vor dem großen Grusel-Ereignis gab es bereits einen fröhlichen Vorlauf im Restaurant Crazy Pizza. Dieses Lokal gehört zum Teil Heidi Klum und ihrem Ex-Partner Flavio Briatore. Dort versammelte sich der enge Kreis der Familie, Freunde und das Team von Heidi. Die 53-Jährige erschien in einer orangefarbenen Robe, die als sensationell sexy beschrieben wurde. Obwohl die BILD-Vize-Chefin Tanja May (53) im Scherz fragte, ob sie das Kleid für ihr eigenes Kostüm leihen könne, wurde ihre Frage nicht ernst genommen. Der Grund dafür lag auf der Hand: Heidi ist gut einen Kopf größer als die Reporterin.

Also read Heidi Klum verwandelt sich zu Halloween in abgerissene Hand

Während des Abends saß Heidi direkt inmitten ihrer Gäste. Sie wirkte energiegeladen und diszipliniert, gleichzeitig aber auch sehr genussorientiert. Sie aß Pizza mit ihren Freundinnen und Modelkolleginnen Sofía Vergara (54) und Karen Mulder (56). Beide sind nicht nur gute Bekannte, sondern auch lange Jahre Jury-Kolleginnen bei der US-Castingshow America's Got Talent. Der Abend bei Crazy Pizza diente als entspannter Start ins Wochenende, bei dem viel gelacht, getanzt und geplaudert wurde.

Spektakuläres Kostüm im Kathedrale

Zwei Tage später fand die eigentliche Feier in der Kathedrale im Moxy Hotel statt. Hier galt die Regel: Wer komme, müsse sich auch verkleiden. Die Atmosphäre war intensiv und vollständig von der Halloween-Stimmung geprägt. Als Tanja May im Kostüm eines Skeletts mit roter Mähne und gruseligem Make-up auf den blauen Teppich trat, erwartete sie eine besondere Reaktion. Sie stellte sich vor Heidi, die sich als große, abgesägte Hand präsentierte. Tatsächlich erkannte Heidi die Reporterin in diesem Moment nicht.

Advertisement

Heidi lachte über die Situation und bemerkte lediglich das BILD-Mikrofon, das die Figur hielt. Sie meinte scherzhaft, wie cool das Skelett aussah. Die Kommunikation geschah teilweise durch das Mikrofon, das an der Hand-Kostümfigur befestigt war. Das Blut lief aus dem kleinen Mund der Hand, was die gruselige Wirkung zusätzlich steigerte. Heidi genoss es offensichtlich, dass ihre Gäste sich so viel Mühe mit ihren Verkleidungen gaben. Dies ist für sie kein normales Fest, sondern ihr persönlicher Abend, an dem alle mitmachen müssen.

Detailreiche Inszenierung und gute Laune

Ein besonders privates Detail des Kostüms wurde später öffentlich: Unter dem riesigen Hand-Aufsatz trug Heidi eine Windel. Diese praktische Entscheidung sorgte dafür, dass sie stundenlang in dem gigantischen Ding posieren, reden und lachen konnte, ohne Unannehmlichkeiten zu haben. Sie widmete jedem Journalisten am Teppich einige Minuten Zeit. Am Ende erhielt auch die Reporterin ein Foto mit der blutenden Hand.

Später füllte sich die Tanzfläche vollständig. Heidi war mittendrin, umgeben von Gästen, Freunden und Wegbegleitern. Jeder wollte in ihrer Nähe sein, nicht nur, weil sie die Gastgeberin und der Star des Abends ist. Sondern weil sie eine Ausstrahlung besitzt, die man nicht inszenieren kann. Sie verbreitet authentische gute Laune und Energie. Dieses Zusammenspiel aus Disziplin bei der Organisation und purem Lebensgenuss macht Heidis Halloween-Party zu einem unvergesslichen Event, das jedes Jahr aufs Neue Aufmerksamkeit erregt. Die Kombination aus Blutspezielen Effekten und herzlicher Gastfreundschaft bleibt den Besuchern in Erinnerung.