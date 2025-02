Heidi Klums Prominente Gastjurorin-Besetzung für GNTM 2025

Zum 20-jährigen Jubiläum von Germany's Next Topmodel hat Heidi Klum eine Reihe von prominenten Gastjurorinnen und Gastjurorern eingeladen. Die Jubiläumsstaffel wird mit bekannten Gesichtern aus der Model- und Modebranche sowie der Unterhaltungsbranche besonders spannend.

Germany's Next Topmodel feiert 2025 seinen 20. Geburtstag mit einer besonderen Jubiläum sstaffel und vielen Gästen. In den vergangenen 20 Jahren traten in über 300 Episoden mehr als 3000 Kandidatinnen und Kandidaten an, um sich auf dem Laufsteg und in Shootings zu beweisen. Zum 20. Geburtstag der Show hat Chef-Jurorin Heidi Klum viele bekannte Gesichter aus der Model- und Modebranche an ihrer Seite, die sie bei der Entscheidung über das Weiterkommen der Kandidaten unterstützen.

In Folge 1 von „Germany's Next Topmodel“ 2025 unterstützt Leni Klum ihre Mutter Heidi Klum als Gastjurorin. Zusammen bewertet das Mutter-Tochter-Gespann die ersten weiblichen Models der Jubiläums-Staffel. In Folge 2 steht Heidi Klum eine international bekannte Laufsteg-Ikone zur Seite: Naomi Campbell. Das britische Supermodel wird mit ihr zusammen die ersten männlichen Kandidaten auswählen. Heidi Klum selbst teilte auf ihrem Instagram-Account, dass weitere Überraschungen auf die Fans warten.Unter den Gästen befinden sich auch die Supermodels Adriana Lima und Anok Yai, die dem Format einen weiteren internationalen Touch verleihen. Zudem wird Schauspieler Sebastian Ströbel, bekannt aus der Serie „Die Bergretter“, dabei sein. Wann genau die einzelnen Gastjuroren zu sehen sind, hat der Sender noch nicht bekannt gegeben. Heidi Klum, die heute 51 Jahre alt ist, begann ihre Modelkarriere bereits in jungen Jahren. 1992 gewann sie den Wettbewerb „Model ‚92“ in der Show von Thomas Gottschalk und unterschrieb einen Vertrag mit einer Modelagentur in New York. Ihre Karriere nahm schnell Fahrt auf und 1997 wurde sie in der Victoria‘s-Secret-Show bekannt. 1998 zierte sie das Cover der „Sports Illustrated Swimsuit Edition“ und wurde zur „Sexiest Woman of the Year“ gekürt. Heidi Klum entwickelte sich zu einem der bestbezahlten Models weltweit und tritt regelmäßig auf den Cover von renommierten Magazinen. Neben ihrer Modelkarriere baute Heidi Klum eine erfolgreiche Fernsehkarriere auf. Sie moderierte und produzierte die Show „Project Runway“ und saß in der Jury von „America’s Got Talent“. 2006 startete sie „Germany’s Next Topmodel“ auf. Heidi Klum engagiert sich auch in der Schauspielerei und war in Filmen und TV-Serien wie „Der Teufel trägt Prada“ und „Desperate Housewives“ zu sehen.





