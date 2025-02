Heidi Klums Sohn Henry Samuel teilt süße Liebeserklärung mit seiner Freundin Kayla

Henry Samuel, Sohn der deutschen Model und TV-Persönlichkeit Heidi Klum, hat am Valentinstag eine süße Liebeserklärung an seine Freundin Kayla veröffentlicht. Das Paar zeigte auf Instagram vier gemeinsame Selfies und Henry verfasste einen liebevollen Text, in dem er seine Glückseligkeit ausdrückt. Auch Heidi Klum und ihre Tochter Leni teilten romantische Fotos und Botschaften am Valentinstag.

Heidi Klum s Sohn Henry Samuel (19) und Tochter Leni (20) teilten sich auf Instagram aus, wie glücklich sie in ihren Beziehungen sind. Henry Samuel , der aus Heidis zweiter Ehe mit Sänger Seal (61) stammt, begeisterte mit liebevollen Zeilen für seine Freundin Kayla . Dazu postete er vier gemeinsame Selfies, auf denen das Paar herumalbern und glücklich in die Kamera lachen. Es ist noch nicht allzu lange her, dass Henry Samuel die Öffentlichkeit mied und sich nur selten zeigte.

Umso schöner, dass er jetzt sogar Einblicke in sein glückliches Liebesleben gewährt. Im September letzten Jahres machte er die Beziehung zu seiner Freundin öffentlich. Auch Mama Heidi hat sie bereits kennengelernt. Im Januar postete der 19-Jährige ein seltenes Spiegel-Selfie mit seiner Freundin in seiner Instagram-Story, jetzt dürfen sich Fans über vier neue Bilder des Paares freuen. Alle Fotos zeigen die beiden Seite an Seite, sie albern vor der Kamera herum, ziehen Grimassen oder lächeln glücklich. Zwei Fotos wurden offenbar vom Sofa aus aufgenommen, eines vom Strand und ein weiteres scheint in der Natur entstanden zu sein – die beiden scheinen also bereits einige Abenteuer zusammen erlebt zu haben. Dafür spricht auch der liebevolle Text, den Heidis ältester Sohn unter den Fotos verfasste: „Alles Liebe zum Valentinstag, mein Schatz“, schrieb er dort. „Ich könnte nicht glücklicher sein, eine so wunderschöne, liebevolle und fürsorgliche Freundin wie dich zu haben“, geriet er regelrecht ins Schwärmen. Und auch Kayla setzte mit ihrer Story ein Liebesstatement: Sie postete ein Foto von Henry, versah es mit drei Herzchen und schrieb dazu „mein ewiger Valentin“, um zu beweisen, wie ernst es ihr mit ihrer Liebe zu Heidi Klums Sohn ist. Wie schön, dass sie ihre süße Liebe mit ihren Followern teilen! Das Nachwuchs-Model und seine Freundin sind übrigens nicht die einzigen Mitglieder des Klum-Clans, die am Valentinstag auf diese Idee kamen. Mama Heidi ließ sich die Chance, ihre Liebe zu Tom öffentlich zur Schau zu stellen, ebenfalls nicht nehmen und postete ein Foto von einem eingerahmten Kuss-Foto mit ihrem Ehemann. Dazu schrieb sie: „Jeder Tag ist Valentinstag mit dir“. Tochter Leni stellt ihre Liebe zu Aris zur Schau. Und Leni Klum? Nun, auch sie zeigte zum Tag der Liebe, wie glücklich sie mit ihrem Aris ist. Schon vor wenigen Tagen, zum Valentinstag legte sie dann noch einmal nach. Obwohl sie und der Eishockeyspieler bereits seit fünf Jahren liiert sind, scheinen sie noch so verliebt wie am ersten Tag – das beweist ihr süßes Valentinstagsfoto, das sie während eines romantischen Kusses in der Küche zeigt.





