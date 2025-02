Heidi Klums Weg zum Fernseh-Erfolg

Der Artikel beleuchtet Heidi Klums Karriere im deutschen und internationalen Fernsehen. Von 'Model '92' bis 'Germany's next Topmodel' und 'America's Got Talent' - der Text zeigt die verschiedenen Shows, die zum Erfolg der 51-Jährigen beigetragen haben.

Heidi Klum ist aus der TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Doch mit welchen Shows ist ihr der Erfolg im Fernsehen gelungen? Die 51-Jährige hat sich im Laufe ihrer Karriere vom Model zur internationalen Marke entwickelt - nicht zuletzt durch ihre zahlreichen TV-Auftritte. Abseits ihrer eigenen deutschen Model-Castingshow 'Germany's next Topmodel', die bald in der 20.

Jubiläumsstaffel auf ProSieben ausgestrahlt wird, hat sich Klum besonders durch US-amerikanische Fernsehsendungen international einen Namen gemacht. Selbst ihren Durchbruch feierte sie in einer TV-Sendung: 1992 gewann die damals 19-jährige Heidi Klum aus Bergisch Gladbach den Modelcontest 'Model '92', der in den USA beim Sender Bravo TV ausgestrahlt wurde. Hierzulande war die Show beim Pay-TV-Kanal The Biography Channel und dem Sender VIVA zu sehen. Aus der Show gingen zahlreiche internationale Ableger und Spin-offs wie 'Project Runway: Junior' hervor. Klum war als eine von elf Produzenten, Moderatorin und Jury-Vorsitzende tätig. Ganze 16 Staffeln lang bewertete Klum mit ihrem Team die Designs und erhielt für ihre Moderation 2013 einen Emmy Award. Ebenfalls von Anfang an war Designer und Juror, wird Heidi Klum in der 21. Staffel zu der Show zurückkehren. Auf ihrem Instagram-Account schrieb sie Anfang Februar zu einem alten Bild aus der Show, das sie schwanger vor dem Logo zeigt: 'Mutter kommt nach Hause. Aufgeregt, zu einem meiner ersten Babys zurückzukehren: 'Projekt Runway'.2006 weitete Klum ihre TV-Präsenz aus. In ihrer deutschen Heimat startete sie die Model-Castingshow 'Germany's next Topmodel' ('GNTM') auf dem Sender ProSieben. Das Format ist eine Adaption der US-amerikanischen, 2018 eingestellten Ausgabe 'America's next Top Model' mit Moderatorin und Model, 51. Bis heute geht Klum in der Show auf die Suche nach den besten Nachwuchsmodels des Landes, die sich in Fotoshootings und Laufsteg-Walks wöchentlich beweisen müssen. Am Ende wartet ein Cover-Shooting und eine Siegprämie auf das 'nächste deutsche Topmodel'. Die Sendung brachte bis dato erfolgreiche Siegerinnen wie. Ab 2013 war Heidi Klum Teil der Jury von 'America's Got Talent', eine NBC-Talent-Castingshow, die auf dem britischen Original 'Britain's Got Talent' beruht und seit 2006 in den USA ausgestrahlt wird. In Deutschland läuft ein Show-Ableger seit 2007 bei RTL unter dem Titel 'Das Supertalent' mit Juror Dieter Bohlen, 71. Die Teilnehmer können der Jury ein beliebiges Talent präsentieren, dem Sieger winken eine Million US-Dollar. Heidi Klum wurde als viertes Jurymitglied der bis dato dreiköpfigen Jury eingesetzt. 2019 entschied sich das Model und ebenso Kollegin und Ex-Spice-Girl, 49, die Jury zu verlassen. 2020 kehrte Klum in den Jury-Stuhl zurück, 2025 wird die Sendung wieder ohne sie auskommen müssen. Sie wird durch Sängerin Mel B, 49, für die 20. Staffel, die am 27. Mai Premiere feiert, ersetzt. Der Grund sollen Terminkonflikte sein.Es gibt auch weniger langlebige TV-Projekte, an denen Heidi Klum beteiligt war. 2019 ging sie mit einer neuen Show in den Start: In 'Queen of Drags' suchte sie gemeinsam mit ihrem Schwager Bill Kaulitz, 35, und Sänger Tom Neuwirth, 36, alias Conchita Wurst nach der talentiertesten Dragqueen. Zehn Kandidaten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zogen dafür in eine Luxus-Villa in Los Angeles und stellten wöchentlich eine Varieté-Show auf die Beine. Yoncé Banks, 31, konnte sich im Finale über den Titel 'Queen of Drags', 100.000 Euro, ein Cover-Shooting für die deutsche 'Cosmopolitan' sowie eine Kampagne mit MAC Cosmetics freuen. Als Vorbild der Show gilt 'RuPaul's Drag Race', in dem Dragqueen-Superstar RuPaul, 64, seit nunmehr zehn Jahren auf die Suche nach Amerikas größten Drag-Talenten geht. 2020 feierte Klum eine Reunion mit einem alten Weggefährten: Mit 'Project Runway'-Mentor Tim Gunn ging sie auf die Suche nach dem nächsten globalen Modelabel. In dem Amazon-Prime-Format 'Making The Cut' versammelten die beiden, verstärkt durch namhafte Gastjuroren, 'zwölf talentierte Unternehmer und Designer aus der ganzen Welt, die darum kämpfen, mit ihren aufstrebenden Labels den großen, weltweiten Durchbruch zu schaffen'. Die dritte, bis dato letzte Staffel lief 2022. Auch vor Gastauftritten scheut sich Klum nicht und übernahm bereits Cameos in Serien wie 'How I Met Your Mother' oder 'Desperate Housewives'. 2023 wartete noch ein besonderer TV-Auftritt auf das: Die 51-Jährige übernahm eine Gastrolle in der ZDF-Serie 'Die Bergretter'. In ihrer Lieblingsserie spielte sie die Eventmanagerin Isabelle Klett, die eine Modenschau organisieren soll, auf einem Motorrad unterwegs ist und einen Unfall hat





