Heike M. soll am 13. Verhandlungstag im Fall Fabian aussagen

Die Zeugin Heike M. könnte eine Schlüsselrolle im Fall Fabian spielen. Sie soll gemeinsam mit der Angeklagten Gina H. bei einem Spaziergang am 14. Oktober 2025 unterwegs gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft wirft Gina H. vor, Fabian getötet und die Leiche angezündet zu haben. Die Aussage von Heike M. könnte nun einen wichtigen Baustein in dem Indizienprozess hinzufügen.

Am 13. Verhandlungstag des Falls Fabian wird Heike M. aussagen. Die Frau soll am 14. Oktober 2025 gemeinsam mit der Angeklagten Gina H. bei einem Spaziergang nahe Klein Upahl unterwegs gewesen sein.

Die Zeugin könnte eine Schlüsselrolle spielen, da es im Raum steht, dass Gina H. den Fundort schon deutlich früher gekannt haben könnte. Die Staatsanwaltschaft wirft der 30-Jährigen vor, Fabian am 10. Oktober 2025 aus der Wohnung seiner Mutter gelockt, ihn bei Klein Upahl getötet und die Leiche anschließend angezündet zu haben. Gina H. schweigt vor Gericht bislang zu den Vorwürfen.

Mit der Aussage von Heike M. könnte nun ein weiterer wichtiger Baustein in dem Indizienprozess hinzukommen. Die Richter wollen klären, wie der Spaziergang am 14. Oktober tatsächlich verlief. Wer schlug die Route vor?

Wie verhielt sich Gina H. auf dem Weg zum Tümpel? Und wirkte die Entdeckung der Leiche auf ihre Begleiterin tatsächlich überraschend? Besonders wichtig: Hat Heike M. etwas beobachtet, das zeigt, ob Gina H. den Fundort bereits kannte? Oberstaatsanwalt Nowack erklärte am Ende des 12.

Prozesstages: “Wir haben uns heute mehrere Schuhpaare angesehen, von der Marke Pammys. Die Spuren, die am Tatort aufgefunden wurden, waren auch von dieser Marke.

Darüber hinaus hat die Angeklagte die Auffindestelle als Schweinesuhle benannt, auch ihr Großvater kannte diesen Begriff. Auch das wird noch eine Rolle spielen, wenn wir die nächste Zeugin hören.





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Fall Fabian Gina H. Heike M. Spaziergang Klein Upahl

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