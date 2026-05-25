Heiko Scholz überrascht mit Hochzeit und Klassenerhalt

Heiko Scholz, ehemaliger Dynamo-Spieler und Trainer, feierte seinen 60. Geburtstag und seine Hochzeit mit seiner Partnerin Anne. Er lud Freunde und Weggefährten zu einer Party auf den Lugturm in Dresden ein, wo er sie mit seiner Braut begrüßte und sie mit einem Brautkleid überraschte. Scholz bedankte sich bei allen, die ihn durch sein bewegtes Leben begleiteten und immer an seiner Seite standen, und schloss seine Profi-Karriere mit dem erfolgreichen Klassenerhalt ab.

Der Klassenerhalt hat bei Zweitligist Dynamo Dresden für echte Glücksmomente gesorgt. Doch Vereins-Idol Heiko Scholz setzte eine Woche später gleich noch einen drauf, sorgte damit für eine echte Überraschung.

"Scholle", der am 7. Januar 60 Jahre alt wurde, hatte sich die Geburtstagsparty sozusagen als großes Finale nach dem Saisonende aufgehoben. Am Pfingstsamstag lud er Freunde, Verwandte und Weggefährten an den Lugturm am Stadtrand von Dresden ein, den Dynamos Traditionsbeauftragter Jens Genschmar liebevoll betreibt. Dort staunten die rund 150 Gäste nicht schlecht, als er sie mit seiner jahrelangen Partnerin Anne begrüßte: Sie trug ein strahlend weißes Brautkleid!

Scholz klärte mit seinem urtypischen Humor auf: "Wir hatten heute früh Zeit. Und da habe ich meine Anne geheiratet. Oder besser sie mich.

" Sichtlich gerührt und mit Tränen in den Augen bedankte er sich bei allen, die gekommen waren, ihn durch sein bewegtes Leben begleiteten und immer an seiner Seite standen. "Vor allem auch bei meiner Familie. " Und es gab noch einen Grund anzustoßen. Scholz: "Mit dem geglückten Klassenerhalt endet sozusagen meine Profi-Karriere.

" Der gebürtige Görlitzer hatte ausgerechnet: "Als Spieler, Trainer und Co-Trainer waren es über 1300 Spiele. " Bayer Leverkusen, Werder Bremen, Fortuna Köln, Wattenscheid und den Dresdner SC aktiv. Weit über 100 Bundesliga-Partien kamen so zusammen. Es folgten Trainerstationen u.a. bei Duisburg, Köln, Lok Leipzig, Nordhausen und zuletzt sechs Jahre als Co- und Interimstrainer in Dresden.

"Es war einfach wunderschön, eine richtig tolle Party mit tollen Gästen," schwärmte Scholz. Traumwetter, Traum-Location, Top-Stimmung - das hatte sich die Dynamo-Legende einfach verdient. Und die Gästeliste zeigt, dass er einfach überall beliebt und geschätzt ist.

Gekommen waren u.a.: Ex-Mitspieler wie Jens Jeremies, Ulf Kirsten oder Detlef Schößler, Dynamo-Kapitän Stefan Kutschke und sein Vize Niklas Hauptmann, Abordnungen aus Nordhausen, von Chemie (Uwe Ferl) und Lok Leipzig, Trainerkollegen wie Markus Anfang, Helmut Schulte, Mitarbeiter aus dem Dynamo-Staff, SGD-Legende Dieter Riedel und viele andere. Bei den Namen konnte man nur mit der Zunge schnalzen. Dazu gab´s tolle Geschenke. Absolutes Highlight: Eine echte Schwalbe aus DDR-Zeiten!

Das historische Moped wurde toll wiederaufgebaut - und traf voll den Nerv des bekennenden Ossis, der auch einen Trabi besitzt. Zum Abschluss wurde der Lugturm von der aktiven Fanszene in ein rotes Bengalo-Licht getaucht und ein großes Banner mit Scholle und seiner Anne auf dem Moped entrollt. Dazu die Botschaft: "Ein Ja für die Ewigkeit". Man könnte aber auch sagen: Heiko Scholz - ein Dynamo für die Ewigkeit





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