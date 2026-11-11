Der Dynamo-Dynamo-Trainer und Vereinslegende Heiko Scholz hält die Ehrung als Ehrenmitglied bis nach seiner aktiven Dienstzeit zurück. Mehr Details zum Antrag, zum Prozess und zur Zukunft des Vereins.

Heiko Scholz, 60, bekannter Dynamo Dresden Spieler und Trainer, hat bei der Mitgliederversammlung der SGD beschlossen, die geplante Ehrung als Ehrenmitglied vorerst zurückzuhalten. Die Entscheidung fällt wegen seiner laufenden Tätigkeit als Übergangstrainer zwischen U21 - und Profi-Team zurück. Der Antrag wurde zuletzt vom Präsidium angenommen.

Der Antrag auf Ehrenmitgliedschaft

René Wagner reichte im September einen Antrag beim Präsidium ein, der von rund 200 Mitgliedern unterzeichnet wurde. Darin wurden Scholzs "außergewöhnliche sportliche Leistung" und sein "langjähriges, loyales Engagement" für den Verein hervorgehoben. Der Antrag versprach eine klare Mehrheit der Stimmen.

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Scholzs überraschender Beschluss

In einem Brief an die Antragsteller erklärte Scholz, dass er seine Ehrenmitgliedschaft bis zum Ende seiner aktiven Rolle bei Dynamo Dresden zurückstellen werde. Er betonte, "Ich möchte in Zukunft in meiner neuen Funktion noch viel Gutes für Dynamo tun", und fügte hinzu, die Ehrung könne später erfolgen. Die Mitteilung sorgte für Scheinungen, da die Vereinstätigkeit Scholz in die Regelungen einzuordnen sei.

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Reaktion des Vereins und nächste Schritte

Wagner erklärte, den Antrag sei "bis auf Weiteres zurückgestellt" und könne zu einem späteren Zeitpunkt erneut vorgetragen werden. Er betonte, Scholz sei weiterhin ein wertvoller Teil derSGD, gleich ob mit oder ohne Ehrenmitgliedschaft. Der Verein bleibt offen für die spätere Würdigung, sobald Scholz seine aktive Tätigkeit beendet.

Auswirkungen auf Fans und Vereinskultur

Die Entscheidung spiegelt die einzigartige Beziehung zwischen dem alten Dynamo-Kicker und seinen Fans wider. Die Erläuterungen und die Offenheit des Vereins lassen vermuten, dass Scholz dennoch einen gesamtvereinlichen Platz haben wird. Glaubenswerte Fans verstehen die persönliche Probe und sehen die Rückstellung als weitere Möglichkeit, Scholz zu einer späteren Ehrung zu begleiten.