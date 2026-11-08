Heiko Seitz löst Kontroverse um Regionalliga Bayern Reform aus

Ex-Trainer Heiko Seitz fordert Auflösung der Regionalliga Bayern. Der Bayerische Fußballverband reagiert scharf auf die Kritik an der Spielklasse und verteidigt die Liga gegen die Vorwürfe.

Die Debatte um die künftige Struktur der dritthöchsten deutschen Spielklasse hat sich verschärft, nachdem der ehemalige Trainer Heiko Seitz in einem Interview drastische Reformvorschläge gemacht hat. Seitz, der aktuell bei SV Wehen Wiesbaden tätig ist, äußerte sich im Podcast "4 zu 3" des Medienunternehmens Magenta Sport sehr kritisch zur Situation in der Regionalliga Bayern. Seine Forderung nach der Auflösung der Liga stieß in der deutschen Fußballszene auf unmittelbaren Widerspruch und löste eine hitzige Reaktion aus.

Scharfe Kritik an Struktur und Zuschauern

Seitz argumentierte in seiner Sendung, dass die Regionalliga Bayern ihre Daseinsberechtigung verloren habe, da es an Motivation für den Aufstieg in die 3. Liga mangele. Er betonte wörtlich, dass es kaum noch Vereine gebe, die den Sprung in die 3. Liga anstrebten. Zudem monierte der Coach, dass die Infrastruktur in der Liga oft nicht den modernen Standards entspreche. Er verwies speziell auf Stadien, die seiner Ansicht nach überhaupt nicht tauglich für den Profifußball sind. Diese Situation empfinde er als ungerecht gegenüber anderen Regionen, insbesondere der Regionalliga Nordost.

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Dort gebe es zahlreiche tolle Stadien und eine engagierte Fangemeinde, die nach seiner Auffassung ebenfalls den Aufstieg in die 3. Liga verdient hätten. Seitz kritisierte den Widerstand des bayerischen Verbands als "absolute Unverschämtheit". Er machte klar, dass die aktuellen Gegebenheiten nicht mehr dem Zeitgeist entsprächen und eine Anpassung der Ligazusammensetzung dringend notwendig sei, um die Wettbewerbsfähigkeit auf全国niveau zu gewährleisten. Seine Aussagen zielten darauf ab, die Liga aus ihrer Komfortzone zu reißen.

Bayerischer Verband reagiert mit scharfer Gegenattacke

Die Reaktion des Bayerischen Fußballverbands (BFV) ließ nicht lange auf sich warten. Auf der offiziellen Instagram-Seite von Magenta Sport antwortete der Verband unter einem Beitrag, der Sezitzs Aussagen zitierte, mit deutlicher Kritik an der Person des Trainers. Der BFV nannte Sezitzs Position "unbegreiflich" und verwies in der Antwort explizit auf die Zahl "137 (!!)". Damit bezog sich der Verband auf die zahlreichen Spiele, die Seitz als Trainer an der Seitenlinie in genau dieser Liga verbracht habe. Der Vorwurf lautete, dass er die Spielklasse lange geduldet habe, obwohl er sie nun abschaffen wolle.

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Der Verband unterstrich, dass die Regionalliga Bayern Seitz vielleicht den Weg zu höheren Aufgaben geebnet habe. Trotzdem sehe er es als schwer zu ertragen an, dass der Trainer nun gegen eine Liga kritisch äußere, die er zuvor als bedeutungslos abgetan habe. Der Kontext dieser Aussage ist die sportliche Karriere Seitz' in der Liga. Er war lange Zeit als Trainer der Viktoria Aschaffenburg in der Regionalliga Bayern aktiv, bevor er zu Lok Leipzig wechselte.

Rückblick auf sportliche Konflikte und Aufstieg

Die Spannungen zwischen dem Trainer und der bayerischen Spielklasse sind historisch begründet. Nach seinem Wechsel zu Lok Leipzig scheiterte Seitz im vergangenen Sommer in den Aufstiegsspielen. Seine Mannschaft unterlag den Würzburger Kickers, die zur Regionalliga Bayern gehörten. Diese Niederlage prägte seine spätere öffentliche Positionierung zur Liga. Der Bayerische Fußballverband erinnerte in seiner Antwort an diese Tatsache, um die Glaubwürdigkeit der aktuellen Kritik zu hinterfragen. Man warf Seitz vor, seine eigene Vergangenheit in der Liga zu ignorieren, während er deren Struktur jetzt angreife.

Der Verband betonte zudem, dass die Leistungen auf dem Feld maßgeblich seien. Man verwies darauf, dass Aufstiege und Abstiege letztlich nach Punkten und Toren entschieden werden. Zuschauerzahlen oder äußere Eindrücke spielten für die sportliche Qualifikation keine direkte Rolle. Diese Argumentation diente dazu, Sezitzs Fokus auf Infrastruktur und Emotionen als irrelevant für den sportlichen Erfolg darzustellen. Die Fakten, so der BFV, würden weiterhin den Ausschlag geben.

Medienabteilung verteidigt Liga gegen Zuschauer-Vorwürfe

Neben den sportlichen Argumenten ging die Medienabteilung des Verbands auch auf die Kritik an den Besucherzahlen ein. Seitz hatte impliziert, dass die Liga an Popularität verloren habe. Die Medienabteilung räumte ein, dass der Eindruck entstehen mag, die Zahlen seien niedrig. Sie betonte jedoch, dass im Fußball am Ende nur die Punkte zählen. Die Liga verteidigte sich gegen den Vorwurf der Bedeutungslosigkeit, indem sie auf die tabellarische Realität verwies. In der 3. Liga entscheide die Tabelle, nicht die Emotionen oder die Kulisse.

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Als weiteren Seitenhieb führte der Verband SV Wehen Wiesbaden an. Aktuell belegte die von Seitz trainierte Mannschaft den 14. Tabellenplatz. Gleichzeitig wurde sie im Publikum-Ranking nur an 14. Stelle eingestuft. Der Verband zog daraus den Schluss, dass emotionale Entscheidungen für Absteiger gefährlich wären. Man müsse sich Sorgen machen, wenn man Mannschaften absteigen lasse, nur weil sie wenig Besucher anziehen. Die Antwort des BFV sollte klarstellen, dass die Regionalliga Bayern weiterhin ihre Berechtigung habe und nicht aufgrund individueller Meinungen aufgelöst werden dürfe.