SPD-Politiker Heil verspricht den Jusos, sich bei einer Wahl zum Parteivorsitz voll und ganz auf die Partei zu konzentrieren. Er fordert eine klare Trennung zwischen Regierungsämtern und Parteiführung. Der SPD-Nachwuchs bleibt jedoch skeptisch und bevorzugt mehrheitlich eine weibliche Kandidatin.

hat den Jusos versprochen, sich bei einer Wahl zum SPD -Chef voll und ganz um die Partei zu kümmern.

„Wir müssen in dieser Phase auch dafür sorgen, dass der Parteivorsitz nicht nur Mittel zu anderen Zwecken ist, sondern auch voll ausgefüllt wird“, sagte Heil auf dem Juso-Bundeskongress in Bochum. SPD nicht aufteilen kann in eine Partei der Zukunft, die wir noch erarbeiten müssen, während man auf der anderen Seite eine Regierungspartei ist“, sagte Heil. In den nächsten zwei Jahren entscheide sich, ob die SPD ein Comeback schaffe oder bei den schlechten Umfragewerten bleibe.

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Heil ist der bisher einzige Kandidat für den SPD-Parteivorsitz. Bisher löst der beim SPD-Nachwuchs allerdings keine Begeisterung aus. Bei den Jusos warb er um Unterstützung auf dem Parteitag Mitte Januar in Bremen. Für seine Rede bekam er vom SPD-Nachwuchs zwar stellenweise Applaus, wurde aber nicht bejubelt oder gefeiert.