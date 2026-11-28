Nino de Angelo spricht über Weihnachten im Vollrausch, Ehekrach mit Ex-Frau Judith und Abstinenz im Allgäu. Heute singt er beim Adventsfest der ARD.

Nino de Angelo spricht über Weihnachten im Vollrausch, Ehekrach mit Ex-Frau Judith und Abstinenz im Allgäu. Heute singt er beim Adventsfest der ARD. Nino de Angelo bei der „Schlagernacht des Jahres“ im Dezember 2025 in Frankfurt.

Über die Feiertage verzichtet der Sänger heute komplett auf Alkohol. Um 17 Uhr wollte er zu Hause sein. Ein paar Mal hat das nicht geklappt. Dann lag Nino de Angelo betrunken unter demAm Nachmittag des 24.

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Dezember traf er sich früher traditionell mit Freunden in einem Kölner Lokal. Es begann mit Champagner und Kaviar, danach kamen Wodka Tonic und Whisky auf den Tisch. Daheim warteten Frau und Kinder. Er selbst habe abends kaum noch den Heimweg geschafft, berichtet de Angelo.