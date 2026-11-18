Nach 81 Jahren Abwesenheit kehrt Charles Le Bruns Gemälde mit dem Eichhörnchen ins Neue Palais Potsdam zurück. Ein langer Kunstweg mitFinderlohn.

Das Gemälde " Heilige Familie" mit dem markanten Eichhörnchen hängt seit Dienstag wieder im Neuen Palais in Potsdam. Dieses Kunstwerk, das einst von Preußen-König Friedrich dem Großen für seine Residenz erworben wurde, war seit dem Zweiten Weltkrieg verschollen. Die Rückkehr des Bildes von Charles Le Brun schließt ein historisches Kapitel der Kunstgeschichte in der brandenburgischen Hauptstadt.

Historischer Hintergrund des Kunstwerks

Charles Le Brun, der erste Hofkünstler des französischen Königs Ludwig XIV., malte dieses Bild um 1655. Der französische Finanzminister Nicolas Fouquet war vermutlich der erste Auftraggeber. Fouquet hatte ein Eichhörnchen in seinem Familienwappen. Daher hält Johannes der Täufer auf dem Gemälde das kleine Nagetier in seinen Armen. Rund hundert Jahre später kaufte der Preußen-König das Bild für seinen Potsdamer Palast. Das Werk verbindet französische Barockkunst mit preußischer Königsresidenz.

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Verbleib während und nach dem Krieg

Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Kunstwerk ausgelagert. Es befindet sich seither auf Schloss Rheinsberg. Ein Foto auf einer Glasplatte belegt die Anwesenheit des Bildes vor 1942. Nach dem Ende des Krieges verschwand das Gemälde spurlos. Achtzig Jahre lang war nicht bekannt, wo sich das Original befand. Die Familie der Besitzer kannte den genauen Verbleib nicht. Der Verbleib galt als einer der großen Ungelösten Fälle der deutschen Kunstgeschichte.

Durchbruch durch Berliner Auktion

Im Jahr 2021 tauchte das Bild plötzlich bei einer kleinen Auktion in Berlin auf. Niemand erkannte sogleich die Bedeutung des Kunstwerks. Ein Sammler erkannte jedoch die historische Tragweite des Stücks. Er ersteigerte das Gemälde ohne die volle Kenntnis der historischen Dimension. Der Kanadier erwarb das Werk gutgläubig. Er wollte den wahren Wert und die Herkunft des Kunststücks verstehen. Seine Recherchen führten ihn zu den Preußischen Schlössern und Gärten.

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Rückgabe und finanzielle Einigung

Der Sammler bot den Potsdamer Schlössern den Rückkauf an. Die Rechtslage war komplex. Das Werk gilt als gestohlene Beute. Der Käufer konnte das Kunstwerk nicht offiziell halten. Nach intensiven Verhandlungen einigten sich der Förderverein Die Freunde der Preußischen Schlösser und Gärten und die Ernst von Siemens Kunststiftung EvSK mit dem Besitzer. Der Preis liegt bei einem niedrigen sechsstelligen Betrag. Es handelt sich um einen Finderlohn und eine Aufwandsentschädigung. Der Kanadier verzichtet auf die volle Marktwertentschädigung.

Bedeutung für Potsdamer Kulturgeschichte

Martin Hoernes, Generalsekretär der EvSK, bezeichnet den Fall als Potsdamer Kunstkrimi. Die Rückkehr des Bildes ist ein Triumph für die Denkmalpflege. Das Neue Palais wird das Gemälde wieder öffentlich ausstellen. Die Stadt Potsdam freut sich über die Rückkehr eines historischen Schatzes. Der Fall zeigt, wie wichtig private Sammler für den Erhalt von Kultur sein können. Die Ernst von Siemens Kunststiftung unterstützt solche Initiativen aktiv. Der Weg zurück ins Neue Palais war lang. Jetzt ist das Eichhörnchen wieder da. Die Geschichte des Kunstwerks ist vollständig. Der Kanadier handelte nach bestem Wissen. Er wollte das Bild retten. Nun ist es wieder zu Hause. Die Stadt Potsdam feiert den Erfolg. Der Kunstkrimi hat ein gutes Ende genommen.