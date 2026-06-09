Heim-WM 2027: Türkei und Saudi-Arabien erhalten Wildcards

Der Weltverband IHF hat die beiden noch offenen Plätze für die Heim-Weltmeisterschaft 2027 an die Türkei und Saudi-Arabien vergeben.

Die Heim-Weltmeisterschaft 2027, die vom 13. bis 31. Januar stattfinden wird, hat ihre Teilnehmer bekannt gegeben. Zuletzt wurden noch die beiden offenen Wildcards verteilt. Der Weltverband IHF hat die beiden noch offenen Plätze an die Türkei und Saudi-Arabien vergeben, die jeweils in Lostopf 4 rutschen.

Der Verband teilt dazu mit: Bei der Vergabe der Wildcards für Großveranstaltungen wird der Beitrag der nationalen Verbände zum Wachstum und zur Sichtbarkeit des Sports sowie die weltweite Entwicklung des Handballsports berücksichtigt. Für die Ausgabe 2027 gingen beim IHF 13 Bewerbungen für die zwei verfügbaren Wildcard-Plätze ein, was das große globale Interesse an der Teilnahme an diesem wichtigsten Turnier der Männer unterstreicht. Die Türkei nimmt zum ersten Mal in ihrer Geschichte an der Weltmeisterschaft der Männer teil.

Die IHF dazu: Die Teilnahme der Türkei dürfte auch über das Spielfeld hinaus große Beachtung finden: Schätzungsweise 3,5 Millionen Menschen türkischer Abstammung, die in Deutschland - dem Gastgeberland - leben, werden das Debüt der Mannschaft bei diesem Turnier mit großer Begeisterung verfolgen. Saudi-Arabien nimmt insgesamt zum elften Mal teil und war zuletzt 2023 (Platz 29) dabei. Die IHF: Saudi-Arabien zählt weiterhin zu den führenden Handballnationen Asiens.

Ihre Teilnahme am Wettbewerb unterstreicht sowohl ihr sportliches Profil als auch die kontinuierliche Entwicklung des Sports im Land





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Heim-WM 2027 Türkei Saudi-Arabien Wildcards IHF

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