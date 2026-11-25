27 Jahre nach ihrer Gründung wird die Agenturmarke Heimat bald verschwinden. Über Jahrzehnte war sie vor allem mit der ikonischen Hornbach-Werbung untrennbar verbunden. HORZONT zeigt zum Abschied 15 der wichtigsten Arbeiten von Heimat.

Daneben gab es noch Arbeiten für Adidas, ATU, Audi, Bloomy Days, Burger King, Coca-Cola, Bifi, Bitburger, Boston Consulting Group, CNN, Das Handwerk, DocMorris, Google, Fanta, die FDP, mehrere Ferrero-Marken, Frosta, Hermes, Kaufland, McFit, Loctite, Opel, Otto, Rewe, Share Food, Siemens, Swisscom oder die Volks- und Raiffeisenbanken.

Häufig feierten auch diese Marken gemeinsam mit HeimatMit Ron Hammer schuf Heimat 2006 ein Paradebeispiel für Branded Entertainment, als es diesen Begriff noch gar nicht gab2014 hatte das TBWA-Network die Kreativagentur dann mit großen Erwartungen übernommen. Zunächst agierte Heimat weiter sehr unabhängig, später wollte man beide Marken enger zusammenführen. Letztlich hat das aber nicht richtig funktioniert. Selbst unter dem gemeinsamen Namen HeimatTBWA agierten beide Einheiten mehr oder weniger getrennt voneinander, eine echte Symbiose entstand nicht.

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Jetzt , die Marke Heimat hingegen wird eingestellt. Damit endet eine 27-jährige Ära, in der die Kreativschmiede die meiste Zeit als eine der absoluten Vorzeigeagenturen Deutschlands galt. Adieu, Heimat! Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention - Sonnenbrand macht's möglich Mit einer Kampagne für die Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention fing die Erfolgsgeschichte der ehemaligen Springer & Jacoby-Mitarbeiter vor 20 Jahren an – weitere Startkunden: die Kirch-Gruppe und Schott Glas. feiert im Frühjahr 2001 Premiere - ein gefräßiger Orka im Gartenteich sorgt darin für Gesprächsstoff.

Ist das noch Werbung oder schon Kunst? Der Werbefilmer Hermann Vaske inszeniert den Sänger der Einstürzenden Neubauten Blixa Bargeld 2004 in einer Hornbach-Kampagne und lässt ihn Baumarkt-Prospekte rezitieren. und Hornbach 2006 ihrer Zeit voraus. Als noch niemand über den Begriff Branded Entertainment diskutiert, schafft das Duo bereits ein Paradebeispiel für diese Disziplin und zeigt damals schon, wie man on- und offline einen viralen Volltreffer generiert. 2010 zu tun.

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Justin Timberlake spielt die Hauptrolle in mehreren Online-Kurzfilmen zur Einführung des Audi A1. 2012 das CNN-Projekt"Ecosphere" entwickelt, spricht kaum jemand über Big Data, und doch geht es genau darum: In Echtzeit werden Tweets zum Weltklimagipfel in Durban gesammelt und bestimmten Themen zugeordnet. Auf diese Weise entsteht eine Art digitaler Garten – beim ADC 2012 gibt es dafür den Grand Prix. Nach Ron folgt 2013 der nächste Hornbach Hammer – dieses Mal gefertigt aus echtem Panzerstahl.

Hier kreiert erstmals ein Produkt für Hornbach und kombiniert einmal mehr On- und Offline-Werbung zu einer wirkungsvollen 360-Grad-Kampagne. ihre erste Kampagne für Otto vor und sorgt mit einer Reihe von skurrilen Spots für eine echte Überraschung beim Publikum – legendär ist nicht zuletzt der Film mit dem Küken. FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner zeigt sich in den sozialen Medien nahbarer denn je. Aus den 2017 von Reportagefotograf Daniel Rosenthal inszenierten Bildern entsteht der Film"Dark Diaries".

Konsumieren und dabei Gutes tun – so lautet das Motto von Share Food, einem FMCG-Start-up, an dem seit Ende 2017 beteiligt ist. Die 2018 lancierte Markteinführungskampagne stammt natürlich ebenfalls von der Berliner Agentur. Heimat legt die erste Arbeit für den Zentralrat der Juden vorDer Zentralrat der Juden zählt zu den jüngsten Neukunden – erst vor wenigen Wochen ist eine Toleranzkampagne gestartet, die den jüdisch-muslimischen Dialog in Deutschland stärken soll.

In dem grandios produzierten"Quadratmeter"-Film von Hornbach lebt ein Mann quasi in einem Quadrat und erledigt Alltagsaufgaben wie Heimwerkertätigkeiten auf allerengstem Raum. Die Botschaft von Hornbach: Es braucht nicht viel Platz, um sich kreativ mit einem DIY-Projekt zu verwirklichen. Die Kampagne wird von verschiedenen Kunstschaffenden wie dem Grafik Designer Eike König unterstütztFür die Crowdfunding-Kampagne von Correctiv brachte HeimatTBWA Pressefreiheit und Kunstfreiheit zusammen, um unabhängigen Journalismus gegen Desinformation abzusichern.

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Über 130 Künstlerinnen und Künstler verwandelten zentrale Recherche-Fakten in individuelle Kunstwerke und Plakate, die Unterstützer durch eine Spende symbolisch"adoptieren" konnten. Dramatisch waren Hornbach-Kampagnen von Heimat meistens. Im vergangenen Jahr setzte die Marke allerdings noch einen drauf - und verwandelte Werbung in ein kunstvolles Theaterstück. Für"Kein Projekt ohne Drama" gab es zahlreiche Kreativpreise.

Vergangenes Jahr erweckte HeimatTBWA die 1922 entworfene Markenfigur von Persil mithilfe künstlicher Intelligenz in einem vollständig KI-generierten Spot zu neuem Leben. Die"Weiße Dame" flaniert darin auf einer nostalgischen Zeitreise von den 1920er-Jahren bis in die Gegenwart und schlägt eine emotionale Brücke zwischen Tradition und Moderne. Hinweis der Redaktion : Die Grundlage dieses Artikels bildet eine Zusammenstellung der wichtigsten Arbeiten der Agentur Heimat zum Zeitpunkt ihres 20.

Geburtstags im Jahr 2019. Der Artikel wurde entsprechend aktualisiert und um weitere Arbeiten aus der Zwischenzeit ergänzt.