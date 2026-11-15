Heimevernet Norwegen: Reservisten trainieren für totalen Widerstand

Norwegens Heimevernet trainiert unter strengen Bedingungen für den Verteidigungsfall. Mit über 40.000 Reservisten stärkt das Land die Gesellschaftliche Resilienz angesichts steigender Sicherheitsrisiken.

Tausende Meter außerhalb von Bergen versammeln sich in den Morgenstunden des späten Septembers knapp 200 norwegische Reservisten. Sie stehen pünktlich um neun Uhr an einem kalten Treffpunkt in der Natur und warten in grüner Armeekleidung und schwarzen Stiefeln auf ihren Befehl. Auf den Ärmeln der Uniformen prangt deutlich die norwegische Flagge neben einem Emblem mit einem gekrönten Adlerkopf. Die Männer und Frauen gehören zur Heimevernet, der nationalen Reservestreitmacht, die als Ersatzkraft und Heimatschutz eine zentrale Rolle im Verteidigungskonzept spielt. Neben Ausrüstung wie Isomatten, Schlafsäcken und Rucksäcken sind auch Waffenkoffer bereitgestellt, was die Ernsthaftigkeit der bevorstehenden Übung unterstreicht.

Praktische Kampfübungen in der Kälte

Die kommenden fünf Tage dienen ausschließlich dem Training zur Landesverteidigung für den Ernstfall. Die Temperaturen liegen an der Westküste im Herbst knackig kalt, wobei das Thermometer tagsüber maximal zehn Grad Celsius anzeigt. Trotz der eisigen Bedingungen, bei denen noch Tau auf den Blättern liegt, schlafen die Kameraden die restliche Woche im Zelt, um ihre Einsatzfähigkeit zu maximieren. Einige Teilnehmer äußern gerechtfertigte Aufregung, da sie im zivilen Leben oft andere Berufe ausüben. Ein 46-jähriger Veteran ist ursprünglich Versicherungsangestellter und nimmt seit zwei Jahren freiwillig an den Übungen teil, obwohl der Dienst für ehemalige Wehrdienstleistende bis zum 44. Lebensjahr eigentlich verpflichtend war.

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Vielfalt der Gesellschaft als Stärke

Die Heimevernet vereint einen breiten Querschnitt der norwegischen Gesellschaft in ihren Reihen. Zu den über 40.000 aktiven Reservisten zählen Anwälte, Ärzte, Makler, Investmentbanker, Zollbeamte, Künstler, Handwerker und Landwirte. Diese Heterogenität wird als entscheidender Faktor angesehen, um die Gesellschaft bestmöglich zu verteidigen. Ein Teilnehmer betont, dass es eine nationale Pflicht sei, mitzuwirken, um Glaubwürdigkeit aufzubauen und den Krieg zu verhindern. Die Zusammenarbeit mit der gesamten Bevölkerung, und nicht nur mit dem Verteidigungsministerium, gilt als Schlüssel zur Abschreckung und effektiven Landesverteidigung in modernen Krisenszenarien.

Schießstand und Waffenkontrolle

In den Wäldern nördlich von Bergen, etwa eine halbe Stunde vom Versammlungsort entfernt, finden intensive Schießübungen statt. Fünf Reservisten liegen auf einem kalten Betonboden eines Schießstandes und üben mit schwarzen Sturmgewehren der deutschen Marke Heckler & Koch. Neben ihnen gibt ein Schießlehrer in gelber Warnweste laute Kommandos, während die Druckwellen der Schüsse durch die Täler hallen. Am ersten Trainingstag stehen die Überprüfung der Gewehre und der Fähigkeiten der Schießenden im Vordergrund. An einem abgenutzten weißen Bürotisch liegen Dutzende geladene Magazine bereit, um den kontinuierlichen Übungsablauf zu gewährleisten und die Reaktionsfähigkeit unter Stress zu trainieren.

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Nationales Jahr der Gesamtverteidigung

Norwegen hat das Jahr 2026 offiziell zum Jahr der Gesamtverteidigung ausgerufen. Ziel dieser Initiative ist es, die gesellschaftliche Resilienz angesichts der sich verschärfenden geopolitischen Sicherheitslage deutlich zu stärken. Die Koordination erfolgt wie in anderen nordeuropäischen Ländern im Verbund aus den regulären Streitkräften und dem zivilen Schutz, koordiniert durch die DSB. Die Botschaft nach innen lautet, dass das Land und die Gesellschaft in der Lage sind, sich selbst zu helfen und zusammenzuhalten. Die Botschaft nach außen signalisiert klare Bereitschaft und Abschreckungspotenzial für den Fall eines bewaffneten Konflikts.

Geopolitische Spannungen und Umfragedaten

Die Beziehungen zwischen Norwegen und dem Nachbarn Russland befinden sich auf einem historischen Tiefpunkt, was die Notwendigkeit der verstärkten Vorbereitung unterstreicht. Beide Nationen teilen sich eine fast 200 Kilometer lange Landgrenze, entlang derer im vergangenen Sommer eine neue Brigade in der Finnmark gegründet wurde, um die Verteidigungskapazitäten zu erweitern. Eine repräsentative Umfrage des Osloer Friedensforschungsinstituts aus dem Sommer 2025 zeigt, dass 59 Prozent der norwegischen Bevölkerung einen neuen bewaffneten Konflikt innerhalb Europas in den kommenden zehn Jahren für wahrscheinlich halten. Fast die Hälfte der Befragten erwartet sogar einen neuen Weltkrieg innerhalb des Jahrzehnts, was vier Prozent mehr entspricht als bei der vorherigen Erhebung im Vorjahr.