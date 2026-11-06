Heimkino-Neuheiten: Von kosmischem Horror bis zu thüringischen Identitätsfragen

Die aktuelle Woche bringt spannende DVD- und Blu-ray-Releases, darunter die Filme Nightborn, The End of Oak Street und Etwas ganz Besonderes.

Die aktuelle Woche bringt eine bemerkenswerte Auswahl an Heimkino-Neuerscheinungen, die ein breites Spektrum an Genres abdecken, von verstörendem Horror über spekulative Science-Fiction bis hin zu tiefgründigen Familiendramen.

Unter den Highlights befinden sich die Titel 'Nightborn', 'The End of Oak Street' sowie 'Etwas ganz Besonderes', die nun auf DVD und Blu-ray für das Publikum verfügbar sind. Besonders interessant ist dabei die Entwicklung einiger namhafter Schauspieler, die sich bewusst von ihren kommerziellen Blockbustern entfernen, um in Nischenprojekten neue künstlerische Wege zu beschreiten. Ein prägnantes Beispiel hierfür ist Rupert Grint in dem Horrorthriller 'Nightborn'.

Also read ARD-Mediathek: Der Horror-Klassiker Ringu von Hideo Nakata ist bis 2027 verfügbar

Rupert Grint kehrt nach Harry Potter zurück

Grint, der für Millionen von Menschen weltweit untrennbar mit der Rolle des Ron Weasley aus den Harry-Potter-Filmen verbunden bleibt, hat seit dem Ende der Filmreihe im Jahr 2011 gezielt nach Rollen gesucht, die ihn jenseits des Mainstreams fordern. In 'Nightborn' übernimmt er die Rolle des besonnenen Briten Jon, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Saga in deren finnisches Heimatland auswandert. Die Handlung führt das Paar tief in die einsame Wildnis, wo Sagas Familie ein altes, geschichtsträchtiges Anwesen besitzt.

Was zunächst wie der Beginn eines friedlichen neuen Lebensabschnitts wirkt, verwandelt sich schnell in eine groteske Tragödie. Mit der Geburt ihres Sohnes scheint das Glück perfekt, doch die Geschichte nimmt eine düstere Wendung, als das Kind beginnt, die Muttermilch abzulehnen und stattdessen nach dem Blut der Mutter zu verlangen.

Advertisement

Die Regisseurin Hanna Bergholm, die bereits mit dem Body-Horror-Film 'Hatching' Aufmerksamkeit erregte, schafft es hier, ein beklemmendes Familiendrama zu inszenieren, das in der Berlinale 2026 sogar im Wettbewerb um den Goldenen Bären stand. Parallel dazu bietet 'The End of Oak Street' eine spannende Mischung aus Überlebenskampf und kosmischem Mystery.

David Mitchell inszeniert kosmische Mystery

Der US-Regisseur David Robert Mitchell, der zuvor mit 'Under the Silver Lake' die Mythen von Los Angeles erforschte, kehrt mit einem Werk zurück, das stilistisch an die frühen Abenteuerfilme von Steven Spielberg erinnert. Im Zentrum der Handlung steht die Familie Platt, besetzt mit den hochkarätigen Schauspielern Anne Hathaway und Ewan McGregor. Ihr Leben in einer idyllischen Vorstadt wird jäh unterbrochen, als ein mysteriöses Ereignis ihre gesamte Nachbarschaft an einen unbekannten, isolierten Ort versetzt.

In dieser neuen, surrealen Umgebung sind sie nicht allein, sondern werden von saurierartigen Wesen gejagt, die die Straßen von Oak Street in ein Jagdrevier verwandelt haben. Die Familie muss lernen, trotz innerer Differenzen an einem Strang zu ziehen, um nicht nur physisch zu überleben, sondern auch das Rätsel hinter diesem plötzlichen Realitätswechsel zu lösen. Abgerundet wird das Angebot durch 'Etwas ganz Besonderes', ein anspruchsvolles Familiendrama von Eva Trobisch, das sich mit der Identitätssuche einer Jugendlichen in der ostdeutschen Provinz befasst.

Frida Hornemann in neuem Familiendrama

Die 17-jährige Lea, gespielt von der Newcomerin Frida Hornemann in ihrer ersten Hauptrolle, steht an einem Wendepunkt ihres Lebens. Inmitten familiärer Zerrüttung und gesellschaftlicher Vorurteile in einer thüringischen Kleinstadt versucht sie, herauszufinden, wer sie wirklich ist. Die Teilnahme an einer Castingshow als Sängerin wird zum Katalysator für diese Suche, wobei die gegensätzlichen Reaktionen ihres Vaters Matze und ihrer Mutter Rieke die Spannungen innerhalb der Familie weiter verschärfen.

Advertisement

Die Flucht zu ihrem Vater und seinen Eltern in eine scheiternde Pension bietet Lea einen neuen Raum zur Reflexion, während ihre Tante Kati, die eine Schloss-Sanierung leitet, als modernes Vorbild fungiert, jedoch selbst mit dem Misstrauen der lokalen Bevölkerung zu kämpfen hat. Dieser Film, der ebenfalls bei der Berlinale 2026 für den Goldenen Bären nominiert war, zeichnet ein nuanciertes Bild von Aufbruch und Stillstand in einer strukturschwachen Region.