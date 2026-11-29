Die MT Melsungen hat gegen Hamburg mit viel Mühe einen Sieg eingefahren. Erfreuliches gab es auch nach dem Spiel zu vermelden.

Die MT Melsungen hat gegen Hamburg mit viel Mühe einen Sieg eingefahren. Erfreuliches gab es auch nach dem Spiel zu vermelden. Die MT Melsungen hat nach drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie mit einem 33:30-Heimsieg gegen den Handball Club Hamburg am Sonntag in der Bundesliga wieder ein Erfolgserlebnis feiern können.

Es war allerdings ein gewaltiger Kraftakt für das Team von Roberto Garcia Parrondo: Mit einem 2:7-Rückstand mussten die Hessen eine frühe Hypothek aufholen. Auch zur Halbzeit waren die Gäste noch mit 20:17 in Führung. Danach konnten die Melsunger aber noch mal zulegen. Nach 47 Spielminuten brachte Reynir Thor Stefansson die MT mit seinem Treffer zum 26:25 erstmals in Führung.

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Den Vorsprung gaben die Hessen nicht mehr aus der Hand. Spätestens als Stefansson, mit acht Toren bester Torschütze der Gastgeber, in der Schlussminute zwei Treffer innerhalb weniger Sekunden gelangen, war der Heimsieg im Ziel. Nach der Partie gab es noch mehr zu feiern für die Melsunger Fans: In der Halle gab Torwarttrainer Carsten Lichtlein bekannt, dass er seinen Vertrag bis 2030 verlängert hat.