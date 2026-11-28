Rot-Weiss Essen bleibt in der 3. Liga zu Hause ungeschlagen. Trotz schlechten Starts gegen die TSG Hoffenheim reichte es zum Sieg.

Rot-Weiss Essen bleibt in der 3. Liga zu Hause ungeschlagen. Trotz verschlafenen Starts gegen Verfolger TSG Hoffenheim II reichte es am Samstag zu einem letztlich ungefährdeten 2:0 -Erfolg.

Oben dran bleiben und die Verfolger auf Distanz halten - die Marschroute der Essener für das Heimspiel gegen die Reserve der TSG Hoffenheim muss auch ohne Traineransprache allen klar gewesen sein. Trotzdem gehörte den Gästen die Anfangsphase. Gleich dreimal musste RWE-Verteidiger Ben Hüning gegen TSG-Stürmer Jykese Fields in den ersten zehn Minuten in höchster Not klären. Dass die Hoffenheimer so stark starteten, während die Essener auf der Gegenseite gar keine Lücke fanden, überraschte ein wenig.

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Immerhin musste die TSG gleich auf zwei wichtige Spieler verzichten. Sommerneuzugang Klaus Gjasula, ablösefrei aus Essen gekommen, war klauselbedingt nicht mit von der Partie - ein Einsatz gegen sein altes Team hätte Hoffenheim wohl eine hohe fünfstellige Summe gekostet.