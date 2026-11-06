Hein Spellmann: Skulpturale Fassaden in Berlin vereinen Kunst und Architektur

Der Künstler Hein Spellmann verleiht Berliner Gebäude durch skulpturale Kunstwerke neue Dimensionen und hinterfragt die Wahrnehmung urbaner Architektur.

Der Künstler Hein Spellmann hat sich seit mehr als dreißig Jahren auf die künstlerische Auseinandersetzung mit Gebäudestrukturen spezialisiert. Seine faszinierende Methode besteht darin, fotografische Aufnahmen von Hausfassaden zu vergrößern und in dreidimensionale, weiche Objekte zu verwandeln. Dieser kreative Prozess findet seinen Ursprung in Spellmanns intensiver Auseinandersetzung mit der Stadtentwicklung Berlin s, die nach seinem Kunst studium in Braunschweig begann. Seit der Ankunft in der deutschen Hauptstadt im Jahr 1990 erkundet der Künstler kontinuierlich die urbane Landschaft und nutzt diese als zentrale Inspirationsquelle für sein visuelles Schaffen.

Die künstlerische Evolution von Hein Spellmann vollzog einen deutlichen Wandel von der reinen Malerei hin zu objektbasierter Kunst. Seine Arbeiten nahmen zunehmend an Haptik und Volumen zu, wobei er verschiedene Materialien wie Schaumstoff und später beschichteten Silikon einsetzte. Der Fokus verschob sich von pflanzlichen Motiven hin zur dokumentarischen und künstlerischen Reflexion von Stadtlandschaften. Durch das Herauslösen architektonischer Details aus dem Gesamtkontext verwandelt er einzelne Bauelemente in eigenständige Objekte, die den Betrachter direkt ansprechen.

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Architektonische Präferenzen und historische Einflüsse

Hein Spellmann favorisiert in seiner aktuellen Arbeit primär Bauten der Moderne sowie repräsentative öffentliche Gebäude wie Botschaften oder Banken. Diese Architekturformen weisen eine bestimmte Klarheit und Härte auf, die im Kontrast zum weichen Ausstellungsmedium steht. Als besonders geeignet erweist sich das Hansa-Viertel sowie der Bereich um den Alexanderplatz, da dort die serielle Struktur und der Machtanspruch der Architektur deutlich zutage treten. Im Gegensatz dazu schätzt er die neueren Entwicklungen im Europaviertel nahe dem Hauptbahnhof weniger, da diese oft als schlicht und trocken im Entwurf empfunden werden.

Ein historischer Wendepunkt in Spellmanns architektonischer Faszination markierte die Einladung zu einer Ausstellung nach Stettin im Jahr 2005. In dieser polnischen Stadt entdeckte der Künstler die Integrität der Gründerzeit-Architektur neu, die ihn stark an die Berliner Innenstadt erinnerte. Er begann, die dortigen Viertel zu fotografieren, bevor umfassende Sanierungsmaßnahmen das Erscheinungsbild der Fassaden veränderten. Diese Erfahrung unterstreicht die Vergänglichkeit urbaner Strukturen und die Dringlichkeit ihrer künstlerischen Festhaltung.

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Technische Realisierung und Materialkomposition

Die Herstellung der skulpturalen Werke erfordert einen komplexen, mehrstufigen Prozess, den Hein Spellmann sorgfältig gestaltet. Zuerst wird ein stabiles Holzgerüst konstruiert, das als Fundament dient. Dieses Gerüst wird mit Schaumstoff bezogen und anschließend mit mehreren Schichten von Silikon umhüllt, was einer weiß grundierten Leinwand entspricht. Die fotografische Vorlage wird nicht direkt gedruckt, sondern als Print mit farblosem Acryl beschichtet, was die Ablösung der Trägerschicht ermöglicht.

Dabei entsteht eine spezielle Fotohaut, die in ihrer Konsistenz einer Frischhaltefolie gleicht. Diese elastische Membran wird anschließend sorgfältig über den vorbereiteten Bildkörper gezogen und nochmals mit Silikon versiegelt. Dieses Verfahren verleiht den Werken eine einzigartige Oberfläche, die zur Berührung einlädt. Die charakteristischen runden Ecken der Skulpturen brechen die scharfen Kanten der ursprünglichen Architektur ab und erzeugen eine organische Anmutung, die im starken Widerspruch zur Brutalität des abgebildeten Bauwerks steht.

Interaktion mit dem Publikum und künstlerische Entwicklung

Die haptische Qualität der Werke provoziert bei Ausstellungsbesuchern häufig den Drang, die Objekte anzufassen. Hein Spellmann greift diese Neugierde auf, indem er gelegentlich demonstriert, dass die harte Fassade in Wirklichkeit weich und nachgiebig ist. Diese Interaktion betont die diskrepante Wahrnehmung zwischen visueller Illusion und materieller Realität. Trotz der langen Praxis in diesem Genre fragt sich der Künstler ständig nach neuen Entwicklungsmöglichkeiten, um die Werke nicht in Monotonie verfallen zu lassen.

Neben den Fassadenbildern engagiert sich Hein Spellmann auch in anderen Kunstformen wie der klassischen Fotografie, der Skulptur und der Kunst im öffentlichen Raum. Diese vielschichtige künstlerische Praxis ermöglicht ihm, neue Impulse in seine Hauptschaffensphase einfließen zu lassen. Durch die ständige Überprüfung und Weiterentwicklung seiner Methoden gelingt es ihm, die Spannungen zwischen Stadt, Architektur und materieller Präsenz weiterhin neu zu justieren und für das zeitgenössische Kunstpublikum erfahrbar zu machen.