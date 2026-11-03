Heiner Brand lobt Potenzial der deutschen Handball-Nationalmannschaft vor WM 2027

Ex-Bundestrainer Heiner Brand sieht in der DHB-Auswahl die beste Generation seit 50 Jahren. Seine Analyse zum Aufbruch nach EM-Silber für die Heim-WM in München.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht kurz vor dem Start der Heim-Weltmeisterschaft in München. Noch etwa zwei Monate trennen die Spieler von der Eröffnungspartie gegen Tunesien. Das sportliche Ziel ist ambitioniert: Nach der Silbermedaille bei der Europameisterschaft im Januar soll 2027 der erste WM-Titel seit 2007 gefeiert werden.

Brand sieht Potenzial seit 50 Jahren

Heiner Brand, der ehemalige Bundestrainer und Weltmeister von 1978, äußert sich in seinem Buch "Generation Gentlemen" von Ron Ulrich äußerst optimistisch. Der 74-Jährige bezeichnet die aktuelle Mannschaft als die beste Generation seit Jahrzehnten. Er verweist auf die Erfolge der U21-Weltmeister von 2023 und lobt die Jugend im Kader. Köster, Schluroff und Grgic nennt er als zentrale Stützen, die nicht alt sind und somit viel Entwicklungspotenzial bieten.

Also read Viel Sonne, wenig Solarwärme: Kommunale Wärmepläne lassen enormes Potenzial liegen

Brand hebt zudem die Rückraum-Power des Teams hervor. Er ist überzeugt, dass Deutschland über die stärkste Rückraum-Dynamik aller Mannschaften verfügt. Diese Stärke werde selbst die Dänen an ihre Grenzen bringen. Die genannten Shooter Köster, Schluroff und Grgic agieren hierbei vor allem auf der Position des linken Rückraumspielers und bilden das Kernstück dieser Offensive.

Defizite und taktische Lücken im Team

Trotz der Lobeshymnen gibt es taktische Schwachstellen. Die genannten drei Spieler decken ausschließlich den linken Rückraum ab. Es klafft eine deutliche Lücke auf der halbrechten Position, die als Problemfeld gilt. Current Bundestrainer Alfred Gislason nannte diese Stelle früher einmal die "Problem-Position". Im DHB-Team ist hier derzeit lediglich Renars Uscins gesetzt.

Advertisement

Um diese Lücke zu schließen, testet Alfred Gislason im Rahmen der EM-Qualifikation gegen Belgien und die Slowakei erstmals Niklas Theiß von der HSG Wetzlar aus. Dieses Experiment findet spät statt, kurz vor der Bekanntgabe des finalen Kaders für die Heim-WM im Januar. Die Entscheidung über die Besetzung dieser wichtigen Position bleibt also noch offen und unterliegt der Beobachtung der Trainer.

Forderung nach flüssigerem Spiel und Fehlervermeidung

Heiner Brand identifiziert zudem einen klaren Handlungsbedarf in der Umsetzung. Er mahnt an, die vorhandene Kraft noch besser auf die Spielfläche zu übertragen. Ein flüssigeres Spiel wäre erforderlich, um Notwürfe und technische Fehler zu reduzieren. Nur durch diese Verbesserung ließe sich das volle Potenzial ausschöpfen und auch übermächtige Gegner bezwingen.

Brand sieht besonders bei den Dänen, den amtierenden Olympiasieger, Welt- und Europameistern, Lücken in der Abwehr. Mit einer optimierten Spielweise der deutschen Mannschaft könnten diese Defizite ausgenutzt werden. Heiner Brand weiß genau, worauf er hinauswill. Seine Einschätzung stützt sich auf jahrelange Erfahrung im deutschen Handball. Es bleibt abzuwarten, ob diese Prognosen in der Praxis vor der WM in München Wirklichkeit werden.