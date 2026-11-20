Heinos Auktion brachte über 250.000 Euro ein. Ein Japanischer Sammler erwarb den Bentley und das Ehebett. Der Erlös kommt Enkel Lennie.

Die Online-Versteigerung von Gegenständen aus dem Privatbesitz des 87-jährigen Volksmusikstars Heino ist abgeschlossen und hat ein überraschend hohes Ergebnis erzielt. Mehr als 1200 persönliche Objekte, die Heino und seine vor zwei Jahren verstorbene Ehefrau Hannelore gesammelt hatten, wurden über den digitalen Auktion sweg angeboten. Der Gesamterlös dieser großzügigen Versteigerung beläuft sich auf mehr als eine Viertelmillion Euro.

Hoch geboten von japanischem Fan

Der Hauptgewinner dieser Auktion kam aus einer unexpected Richtung: Ein in Japan lebender deutscher Staatsbürger sicherte sich den Zuschlag für mehrere prominente Artikel. Der Käufer gab sich als großer Verehrer des 87-Jährigen zu erkennen. Zu den erstellten Objekten gehören unter anderem Heinos Bentley für 58.000 Euro sowie das Ehebett der beiden Stars für 5026 Euro. Heino bedankte sich in einem Statement bei BILD für den erfolgreichen Verlauf und betonte seine Zufriedenheit darüber, dass seine Musik und seine persönlichen Erinnerungsstücke auch auf der anderen Seite der Welt auf Interesse stoßen. Er vertrat die Ansicht, dass sein Auto und sein Bett nun in guten Händen sein werden, da er die japanischen Käufer als sehr feine und für ihre Korrektheit bekannte Menschen einschätzt.

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Historische Objekte und seltene Sammlerstücke

Das Auktionsprogramm umfasste nicht nur Alltagsgegenstände, sondern auch historische Exponate mit langer Geschichte. Das Ehebett der Couple wurde nach den Vorstellungen der verstorbenen Hannelore (82) in Venedig aus Edelholz maßgefertigt. Nach der Anfertigung verschiffte man das massive Möbelstück nach Miami in die USA, wo es in der ehemaligen Villa des Paares stand. Nachdem das Anwesen verkauft worden war, kehrte das Bett nach Deutschland zurück. Neben dem Bett wurden weitere seltene Stücke versteigert, darunter kostbare Möbel, Musikinstrumente, Gold- und Silberschmuck sowie Gemälde. Ein besonderer Kuriosität war ein echter Mammutknochen, den Heino im Jahr 1979 mit in die Ehe brachte und der für 1534 Euro den Besitzer wechselte. Auch Hannels enzianblaues BMW-Cabrio fand neue Interessenten.

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Emotionale Trennung und karitative Spende

Heino äußerte sich emotional über die Veräußerung des riesigen Fundus an Erinnerungsstücken. Für den Sänger waren viele dieser Auktionsobjekte mit schönen, aber auch wehmütigen Erinnerungen verbunden, da sie einen bedeutenden Teil seines gemeinsamen Lebens mit Hannelore repräsentierten. Er entschloss sich, nicht zuzusehen, wie diese wertvollen Teile in seinen Kellern verstauben, sondern möchte ihnen ermöglichen, anderen Menschen Freude zu bereiten. Eine Ausnahme bildete ein von Heino signiertes Ölgemälde. Der Sänger hatte den Erlös aus diesem speziellen Bild im Vorfeld der Auktion gestiftet. Das Kunstwerk brachte 480 Euro ein, die direkt an die BILD-Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" gingen.

Nutzung des Geldes für Enkel Lennie

Die Frage nach der Verwendung der gesamten finanziellen Mittel aus der Versteigerung wurde von Heino klar beantwortet. Das gesamte Geld, das durch den Verkauf der mehr als 1200 Objekte zustande kam, wird auf das Konto seines kleinen Enkels Lennie eingezahlt. Der Junge ist drei Jahre alt und der Sohn von Heinos Manager sowie gleichzeitig auch sein Erbe. Mit dieser Entscheidung stellt Heino sicher, dass die Einnahmen der historischen Auktion direkt seiner nächsten Generation zugutekommen und für seine Zukunft gesichert sind.