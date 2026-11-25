Friedrich Merz würdigte Heino auf der MIT-Gala als deutsche Legende. Der Sänger erhielt den Deutschen Mittelstandspreis und sprach sich loyal zur Bundesregierung aus.

Friedrich Merz präsentierte sich beim Festakt zur 70-Jahr-Feier der Mit telstands- und Wirtschaftsunion ( MIT) in Berlin als leidenschaftlicher Fan von Heino. Der Bundeskanzler würdigte den 87-jährigen Schlagerstar während der Gala am Abend in Berlin als eine echte deutsche Legende. Bei dieser Gelegenheit überreichte die MIT Heino den Deutschen Mit telstandspreis für sein Lebenswerk.

Heino wird als deutsche Legende geehrt

Heino erhielt den Sonderpreis der MIT bei dem Festakt zum 70-jährigen Bestehen des Verbands. Merz würdigte den Volksmusiker im Jahre 1960 mit einem ersten großen Konzert in der Schützenhalle seines Geburtsorts Brilon. Merz gab an, dass er bei diesem Auftritt fünf Jahre alt gewesen sei. Er betonte, dass Heino für ihn schon immer da gewesen sei.

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Heino sang vor der Preisverleihung für Merz und die Gäste das Lied Teure Heimat. Der Sänger wurde bei der Gala von der MIT mit dem Deutschen Mittelstandspreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Das Lob des Kanzlers bezeichnete Heino nach der Preisverleihung in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur als sehr hohe Ehre.

Loyalität zur Bundesregierung verteidigt

Für die Kritik am Regierungschef zeigte der bekennende Christdemokrat, der Merz schon 2025 im Bundestagswahlkampf unterstützt hatte, kein Verständnis. Heino erklärte in seiner Antwort auf die Kritik, dass er immer hinter unserem Bundeskanzler gestanden habe. Er sprach dies auch am Galaabend offen aus.

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Er fügte hinzu, dass Kritik man ertragen können müsse. Heino selbst stehe schon seit über 70 Jahren in der Kritik, weil er Volkslieder singe. Er habe aber bewiesen, dass altmodisch auch modern sein könne. Diese Aussage richtete er direkt an den CDU-Chef Friedrich Merz.

Kulturelles Erbe und politische Einordnung

Die MIT-Bundesvorsitzende Gitta Connemann sagte, Heino habe seinen Lebensweg mit einer Ausbildung zum Bäcker und Konditor begonnen. Sie bezeichnete dies als Handwerk pur. Seine Leidenschaft aber sei die Musik. Mit der habe er ein ganzes Land geprägt. Heinos Titel sind Teil unseres kulturellen Gedächtnisses, erklärte Connemann.

Bekannt ist der Schlagerstar für Lieder wie Blau blüht der Enzian, Caramba, Caracho, ein Whisky und Schwarzbraun ist die Haselnuss. Für Merz war er eigentlich der erste Grüne in Deutschland. Heino habe nämlich über Berge, Wiesen und Wälder gesungen. Dies geschah, als es die Grünen noch gar nicht gab, sagte Merz.

Blick auf die weitere Karriere des Sängers

In seiner Dankesrede sagte Heino, dass seine Mutter darauf geachtet habe, dass er einen anständigen Beruf erlerne. Das habe er ihr zuliebe gemacht. Er habe drei Jahre Bäcker gelernt und dann noch zwei Jahre Konditor. Danach habe er entschieden, jetzt müsse Schluss sein. Jetzt wolle er singen.

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Als er entdeckt worden sei, habe man ihm gesagt, er könne doch nicht in Zeiten der Beatles Volkslieder singen. Heino antwortete darauf, dass die Beatles heute Geschichte seien. Der Heino singe aber immer noch. Ans Aufhören denkt Heino derzeit nicht. Auch wenn er schon mehrfach seinen Abschied von der Bühne verkündet hat, bleibt er aktiv.

Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass er noch lange singen werde. Solange der liebe Gott ihm seine Stimme so lasse, wie sie sei, wolle er auch noch viele damit ärgern. Er fühle sich selbst noch sehr, sehr fit. Diese Einschätzung gab er nach der Ehrung durch die Bundesregierung.

Tourneetermine und Kritik an anderen Bands

Heinos derzeitige Tour ist bis November 2027 terminiert. Das gibt einen deutlichen Hinweis auf die langfristige Planung des Künstlers. Er ist also weiterhin regelmäßig auf Konzerttouren unterwegs. Die Termine erstrecken sich bis weit in das kommende Jahr hinein.

Eine Spitze hatte er dann auch noch für die Toten Hosen übrig. Die kommen wie er aus Düsseldorf. Die Tour der Band endet im kommenden Sommer. Heino sagte dazu nur, wie der Name schon sagt, tote Hose. Es sind nicht gerade seine Freunde, betonte er bei der MIT-Gala. Diese Bemerkung unterstrich seine direkte und unkonventionelle Art.