Heino klettert mit seiner Version von Erika auf Platz eins der iTunes-Charts. Die Veröffentlichung des umstrittenen Liedes löste Debatten aus, doch der 87-Jährige verteidigt sein Werk mit künstlerischen Argumenten.

Heino hat mit der Neuaufnahme des Liedes Erika den ersten Platz der deutschen iTunes-Singlecharts erreicht. Der 87 Jahre alte Sänger stieß seinen Titel am Sonntag auf die Spitzenposition des Rankings. Zuvor lag das Musikstück noch am Samstag zeitweise auf Rang zwei. Mit diesem Erfolg setzt Heino ein starkes Zeichen in der Musikindustrie, obwohl die Veröffentlichung kontrovers aufgenommen wurde.

Chartverlauf und Chartzahlen im Detail

Apple selbst veröffentlicht keine genauen Verkaufszahlen für die iTunes-Charts. Das Ranking basiert auf kostenpflichtigen Downloads bei Apple. Der Online-Portail Ticker schätzte am Sonntagmorgen, dass Heino für den ersten Platz 426 Verkäufe verbuchen konnte. Der zweitplatzierte Titel des Charts wurde auf 348 Verkäufe geschätzt. Die Sängerin Helene Fischer liegt mit ihrem Song Was hast du mit mir gemacht auf Rang drei. Für ihren Beitrag wurden dort 290 Downloads vermutet. Auch in den iTunes-Musikvideocharts steht die Neuaufnahme von Erika an der Spitze der Liste.

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Künstlerische Begründung des Sängers

Heino hat seine Follower bereits mit einem Video versorgt, in dem er über die aktuelle Entwicklung spricht. In der Botschaft an seine Fans sagte er: Es ist unglaublich, was gerade abgeht. Erika nimmt Fahrt auf. Parallel dazu warb er im selben Video für sein kommendes Album. Gegenüber der Publikation BILD erklärte der Sänger die Gründe für die Aufnahme. Er betonte, dass die Lüneburger Heide und ihr weltbekanntes Heidekraut etwas Besseres verdient hätten, als auf dieses Lied von 1938 reduziert zu werden. Sein Lied sei eine neue Komposition und habe musikalisch nichts mit dem ursprünglichen Marschlied zu tun.

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Historischer Hintergrund und Kontroversen

Das Originallied Erika wurde im Jahr 1938 vom Nazi-Kapellmeister Herms Niel komponiert. Herms Niel ist 66 Jahre alt geworden. Das Lied wurde damals auch für Propaganda-Zwecke eingesetzt. Nach der Veröffentlichung von Heinos neuer Version sperrte YouTube das dazugehörige Musikvideo. Die Plattform TikTok reagierte ähnlich und entfernte den Inhalt aus dem Angebot. Diese Maßnahmen lösten eine breite Debatte in der Öffentlichkeit aus. Kritiker sahen in der Veröffentlichung eine Trivialisierung der nationalsozialistischen Vergangenheit.

Distanzierung von rechtsextremen Strömungen

Auch von der rechtsextremen Szene distanzierte sich Heino deutlich. Auf die Frage, ob ihm bekannt sei, dass Erika dort als Erkennungszeichen genutzt werde, antwortete er: Woher soll ich das wissen? Ich habe mit dem rechten Milieu nichts am Hut und bewege mich nicht in diesen Kreisen. Für ihn ist Erika ein weiblicher Vorname und ein violett blühendes Heidekraut. Mehr sei daran nicht zu erkennen. Diese klare Positionierung soll zeigen, dass die künstlerische Absicht nicht in einer politischen Botschaft liegt.