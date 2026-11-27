Heino Ferch ist bei „Wetten, dass..?“ dabei: Die Wahl der Kaulitz-Brüder findet er „ziemlich clever“
In einer Woche führen Tom und Bill Kaulitz durch die ZDF-Samstagabendshow „Wetten, dass..?“. Einer der prominenten Gäste ist Heino Ferch. Der Schauspieler war schon einige Male in der Show zu Gast - und hat für das neue Moderatoren-Duo warme Worte übrig.
Schauspieler Heino Ferch ist als Promi-Gast in der kommenden Ausgabe von „Wetten, dass..?
“ mit Bill und Tom Kaulitz dabei. In einer Woche führen Tom und Bill Kaulitz durch die ZDF-Samstagabendshow „Wetten, dass..?
“. Einer der prominenten Gäste ist Heino Ferch. Der Schauspieler war schon einige Male in der Show zu Gast - und hat für das neue Moderatoren-Duo warme Worte übrig. Schauspieler Heino Ferch darf am Samstag, 5.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at express24
Get an alert when there is news on Deutschland NachrichtenFollow Deutschland Nachrichten