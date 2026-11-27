In einer Woche führen Tom und Bill Kaulitz durch die ZDF-Samstagabendshow „Wetten, dass..?“. Einer der prominenten Gäste ist Heino Ferch. Der Schauspieler war schon einige Male in der Show zu Gast - und hat für das neue Moderatoren-Duo warme Worte übrig.

Schauspieler Heino Ferch ist als Promi-Gast in der kommenden Ausgabe von „Wetten, dass..?

“ mit Bill und Tom Kaulitz dabei. In einer Woche führen Tom und Bill Kaulitz durch die ZDF-Samstagabendshow „Wetten, dass..?

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“. Einer der prominenten Gäste ist Heino Ferch. Der Schauspieler war schon einige Male in der Show zu Gast - und hat für das neue Moderatoren-Duo warme Worte übrig. Schauspieler Heino Ferch darf am Samstag, 5.