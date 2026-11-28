Im Interview verrät Heino Ferch, was das Hobby seiner Tochter mit seiner neuen Rolle zu tun hat und ob ihm das Älterwerden Angst macht.

Im Interview verrät Heino Ferch, was das Hobby seiner Tochter mit seiner neuen Rolle zu tun hat und ob ihm das Älterwerden Angst macht.ist, zeigt sich akut in diesen Wochen.

Am 30. November ist der 63-Jährige in der neuen Folge von „Spuren des Bösen“ zu sehen, im Dezember folgt unter anderem die Reiter-Miniserie „Die falsche Tochter“. Aber im Interview gibt sich Ferch höchst gelassen – eine Haltung, die er auch als Vater praktiziert. Sie haben aktuell eine ganze Menge von Projekten am Start – von „Spuren des Bösen“ über ein René-Benko-Projekt und einen neuen „Ingo Thiel“ bis zum Mehrteiler „Die falsche Tochter“.

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Das sind die gesammelten Werke der letzten zwei Jahre, die jetzt gebündelt kommen. Ich finde das viel, aber auch vielseitig. Jedenfalls hoffe ich, das kommt an. Und ich bin sehr dankbar für das Vertrauen der Produzenten.