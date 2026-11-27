YouTube und TikTok sperren Heinos neuen Song Erika. Der Volkssänger klagt rechtlich, kritisiert die Plattformen und verweist auf den harmlosen Text seines neuen Werks.

Der 87-jährige Volkssänger Heino steht im Zentrum einer aktuellen Plattform-Sperre. Die Internet-Plattform YouTube sperrte das Musikvideo zu seinem neuen Song " Erika (Auf der Heide)" wenige Minuten nach der Veröffentlichung. Auch auf der Plattform TikTok wurde ein Ausschnitt des Videos auf Heino s Account gelöscht, nachdem es in nur zwei Stunden bereits 400.000 Aufrufe erreicht hatte. Der offensichtliche Auslöser für diese Maßnahme ist die historische Einordnung des Originaltitels als Nazi-Lied.

Konflikt um historische Einordnung

YouTube begründete die Sperrung offiziell mit seiner Richtlinie zu Hassrede. Diese Vorschrift untersagt Inhalte, die eine hasserfüllte Überlegenheitsideologie fördern. Darunter fallen Äußerungen, die behaupten, eine bestimmte Gruppe sei einer anderen geschützten Gruppe überlegen. Zudem sind Inhalte verboten, die Gewalt, Diskriminierung, Segregation oder Ausgrenzung rechtfertigen. Hasswörter enthält der Liedtext von Heino jedoch nicht. Es geht im Song ausschließlich um blühendes Heidekraut und eine Frau namens Erika.

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Trotz des harmlosen Textes ist die historische Herkunft des Stücks unübersehbar. "Erika" wurde im Jahr 1938 komponiert. Verantwortlich dafür war der führende Nazi-Kapellmeister Herms Niel, der 1944 verstarb. Herms Niel trat nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 in die NSDAP ein. Er dirigierte auf den Reichsparteitagen der NSDAP in Nürnberg die Reichsarbeitsdienst-Musikzüge. Anschließend wurde das Lied von der Wehrmacht als Marschlied gesungen und von den Nationalsozialisten gezielt als Propagandalied eingesetzt.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 wurde das Lied nicht verboten. Es ist somit strafrechtlich unbedenklich, es zu singen. Die Bundeswehr stuft den Song längst jedoch als historisch belastet ein. Während die Originalfassung und zahlreiche andere neue Bearbeitungen bei YouTube weiterhin abrufbar sind, steht Heinos Version auf der Plattform nicht zur Verfügung. Die "Jüdische Allgemeine" kritisiert diese Entwicklung scharf. Ein Journalist der Zeitung betonte, dass es sich um kein harmloses Volkslied ohne historischen Hintergrund handelt. Vielmehr sei es ein nationalsozialistisch geprägtes Propaganda-Marschlied mit einem unverfänglich klingenden Text.

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Rechtliche Schritte und finanzielle Ehrung

Heinos Manager Helmut Werner, der 42 Jahre alt ist, hat inzwischen rechtliche Schritte gegen YouTube eingeleitet. Die Jüdische Allgemeine wies darauf hin, dass der Text weder Hitler noch die NSDAP erwähnt, dies aber nichts an der historischen Funktion ändere. Heino selbst möchte mit der NS-Zeit nicht in Verbindung gebracht werden. Er erklärte gegenüber BILD, er könne nicht verstehen, was sein Song mit Hass und Gewalt zu tun haben solle. Er bezeichnete diese Einordnung als absurd und betonte, dass sein Song keine neue Interpretation des alten Marschliedes sei.

Helmut Werner führte aus, dass es sich um ein eigenständiges, neues Werk handele. Für Heino käme es in keinster Weise infrage, das historische Marschlied zu singen. Er lehne jegliche Verherrlichung des braunen Sumpfes ab und wehre sich dagegen, Nazi-Lieder zu singen. Diese Woche erhielt Heino den Sonderpreis der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU. Dies geschah bei einem Festakt zum 70-jährigen Jubiläum des Verbandes. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz war anwesend und würdigte den Sänger öffentlich.

Songtext und Vorgeschichte von Heino

In Heinos Version wiederholen sich die Zeilen über das Heidekraut. Der Text beschreibt, wie auf der Heide ein kleines Blümelein blüht und Erika heißt. Hunderttausend kleine Bienen schwärmen das Blümchen um, denn sein Herz ist voller Süßigkeit. Zarter Duft entströmt dem Blütenkleid der Pflanze, die auch Erika genannt wird. Das Musikvideo entstand in der Lüneburger Heide zwischen Hunderttausenden Heidepflanzen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Heino mit seiner Liedauswahl für Diskussionen sorgt. Bereits in den 70er-Jahren nahm er das Deutschlandlied mit allen drei Strophen auf. Auch der Song "Schwarzbraun ist die Haselnuss" gehört zu seinem Repertoire. Dieses Lied wurde wie "Erika" von deutschen Soldaten als Marschlied gesungen. Es war später ebenfalls in der Wehrmacht verbreitet. Beide Lieder stehen somit in der Tradition der Musik, die während der nationalsozialistischen Ära für militärische Zwecke verwendet wurde.