Der Schlagersänger Heino nutzt Textpassagen des NS-Marschlieds Erika für einen neuen Techno-Song. YouTube entfernt das Video wegen Hassrede- Richtlinien, während Heino dies zurückweist.

Der 87-jährige deutsche Schlager sänger Heino hat für eine seiner neuesten Veröffentlichungen Textpassagen des bekannten Marschlieds Erika verwendet. Diese Version ist seit Kurzem in verschiedenen Musikstreaming-Diensten abrufbar. Die Aufnahme stieß jedoch umgehend auf massive平台-Sperren und internationale Kritik. Besonders auf der Plattform YouTube wurde das Musikvideo wenige Minuten nach der offiziellen Veröffentlichung gesperrt. Der Plattformbetreiber begründete diese Maßnahme mit der eigenen Richtlinie gegen Hassrede.

Zensur durch YouTube und TikTok

YouTube hatte das Video direkt nach dem Upload deaktiviert. Die Plattform argumentiert, dass Inhalte verboten sind, welche eine Überlegenheitsideologie fördern und daraus Gewalt, Diskriminierung oder Ausgrenzung ableiten. Auch auf TikTok entfernte der Dienst einen Ausschnitt des Videos vom offiziellen Account des Sängers. Diese schnellen Maßnahmen der Tech-Unternehmen verdeutlichen, wie streng soziale Plattformen mit historischen Symbolen und Texten umgehen, die mit der NS-Zeit in Verbindung gebracht werden. Trotz der Sperrung bleiben die Originalaufnahme und zahlreiche weitere Bearbeitungen des alten Marschlieds auf der Video-Plattform weiterhin zugänglich.

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Geschichte des Liedes und Komponist

Heino greift in seinem neuen Song explizit den Text der ersten Strophe des Marschlieds aus dem Jahr 1938 auf. Der Komponist dieses Marschlieds war Herms Niel, der zwischen 1888 und 1954 lebte. Niel trat im Jahr 1933 der NSDAP bei und stieg im NS-Staat zum bekannten Marschlieder-Komponisten auf. Die Wehrmacht sang das Lied regelmäßig, und die Nationalsozialisten setzten es gezielt als Propagandalied ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Herms Niel laut dem Munzinger-Archiv als Mitläufer eingestuft. Das Singen des Liedes ist auch nach 1945 nicht strafbar, da es nicht verboten wurde, seine historische Funktion bleibt jedoch ein zentraler Kritikpunkt.

Neue musikalische Interpretation

Die Musik von Heinos Version unterscheidet sich deutlich vom historischen Original. Statt eines langsamen Marschritus erklingt ein schneller Techno-Beat im Stil eines Ballermann-Hits. In diese moderne Produktion ist der bekannte Bariton von Heino eingebettet. Der Liedtext selbst enthält keine expliziten Hassbegriffe. Er handelt vom blühenden Heidekraut und einer Frau namens Erika. Die historische Funktion und der Ursprung des Textes stehen im Widerspruch zu den aktuellen Plattformrichtlinien, was zur Kontroverse führte. Heino betont, dass der Song eine eigenständige, neue Komposition sei und keine Neuinterpretation des alten Marschlieds darstelle.

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Reaktion von Heino und seinem Manager

Heino weist den Vorwurf der Verherrlichung der NS-Zeit entschieden zurück. Er erklärte öffentlich, er verstehe nicht, was das Lied Erika mit Hass und Gewalt zu tun haben solle. Der Schlagersänger lehne jede Form der Nazi-Verherrlichung ab und wolle keine Nazi-Lieder singen. Sein Manager Helmut Werner bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass der Song als neues Werk bei der GEMA angemeldet wurde. Werner kündigte zudem rechtliche Schritte gegen YouTube an, um die Löschung des Videos anzufechten. Der Teaser des Songs wurde auf Instagram nach eigenen Angaben innerhalb von elf Stunden eine Million Mal angeklickt.

Frühere Kontroversen um Heino

Die aktuelle Situation ist nicht der erste Fall, in dem Heino mit seiner Liedauswahl für Diskussionen sorgte. In den 1970er-Jahren nahm er das Deutschlandlied mit allen drei Strophen auf. Auch das Lied Schwarzbraun ist die Haselnuss gehört zu seinem Repertoire. Dieses Lied wurde ebenfalls von deutschen Soldaten als Marschlied gesungen. Die historischen Bezüge dieser Werke sorgen regelmäßig für Debatten in der Öffentlichkeit. Heino bleibt bei seinem Kurs, historische Lieder in moderner Form zu präsentieren, was von vielen Zuschauern kritisch gesehen wird. Die Zukunft des Songs hängt nun von den rechtlichen Schritten und der öffentlichen Meinung ab.