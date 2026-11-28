Schlagersänger Heino wehrt sich gegen Vorwürfe, das NS-Lied Erika verwendet zu haben. Der Techno-Track stört YouTube-Richtlinien und löst hitzige Debatten aus.

Schlagersänger Heino hat heftige Kritik an seinem neuen Song zurückgewiesen, nachdem Vorwürfe aufgetaucht waren, er würde Textpassagen aus der Zeit des Nationalsozialismus verwenden. Der 87-Jährige erklärte gegenüber der Zeitung Bild, dass er nicht verstehe, was das Lied Erika mit Hass oder Gewalt zu tun haben solle. Er betonte, dass es sich um eine eigenständige, neue Komposition handle und keine Neuinterpretation des historischen Marschlieds. In einer 70-jährigen Karriere habe er niemals ein Lied aufgenommen, das als Nazi-Lied durchgehen würde, da solche Werke Gott sei Dank längst verboten seien. Heino verstand sich weiterhin als Bewahrer deutscher Volkslieder und wies den Gedanken zurück, ihm würde von einer Gesinnungspolizei vorgeschrieben, was er zu singen habe.

Komposition unterscheidet sich deutlich vom Original

Die musikalische Ausführung des neuen Tracks weicht massiv vom historischen Vorbild ab. Während das Original aus dem Jahr 1938 von Herms Niel komponiert wurde, der 1933 der NSDAP beitrat und im Dritten Staat zum Marschlieder-Komponisten aufstieg, präsentiert Heino einen schnellen Techno-Beat. Dieser im Stil eines Ballermann-Hits gehaltene Track lässt Heinos charakteristischen Bariton deutlich hervortreten. Die Musik der aktuellen Version unterscheidet sich in wesentlichen Teilen von den Originalen der Wehrmacht, die das Lied sangen. Die Nationalsozialisten hatten Erika zuvor gezielt als Propagandalied eingesetzt, doch nach dem Krieg wurde Herms Niel laut dem Munzinger-Archiv lediglich als Mitläufer eingestuft. Das Singen des Liedes ist somit nach wie vor nicht strafbar, auch wenn der historische Kontext belastet bleibt.

Also read Wirbel um Heino-Song: YouTube sperrt Musikvideo zu „Erika“

Plattformen sperren Inhalte wegen Hassrede-Richtlinien

Trotz der musikalischen Distanzierung kam es zu drastischen Maßnahmen auf digitalen Streaming-Plattformen. YouTube sperrte das Musikvideo wenige Minuten nach der Veröffentlichung. Der Grund dafür waren die Richtlinien der Plattform gegen Hassrede. YouTube verbietet Inhalte, die eine Überlegenheitsideologie fördern und daraus Gewalt, Diskriminierung oder Ausgrenzung ableiten. Auch TikTok entfernte einen Ausschnitt des Videos vom Account des Sängers. Kritiker wiesen darauf hin, dass der Liedtext selbst keine Hassbegriffe enthält. Der Text handelt von blühendem Heidekraut und einer Frau namens Erika, was die historische Funktion des Liedes zum eigentlichen Kern der Debatte macht. Andere Aufnahmen des historischen Originals bleiben auf YouTube weiterhin abrufbar.

Advertisement

Rechtliche Schritte und Manager-Verteidigung

Heinos Manager Helmut Werner bestritt jede Assoziation zum Nationalsozialismus. Er erklärte der Deutschen Presse-Agentur, der Song sei eine völlig neue Komposition, die bereits bei der GEMA als eigenständiges Werk angemeldet worden sei. Werner kündigte an, rechtliche Schritte gegen YouTube einzuleiten. Er verwies darauf, dass der Teaser des Songs auf Instagram innerhalb von elf Stunden bereits eine Million Mal angeklickt worden war. Auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur dpa wollte sich Heino nach Angaben seiner Verwaltung nicht weiter zur Diskussion um den neuen Song äußern. Die Version des 87-Jährigen ist seit Kurzem gestreamt verfügbar, jedoch ist das Lied nicht auf allen Plattformen frei abrufbar.

Historische Kontroversen begleiten Künstlerkarriere

Heino hat in der Vergangenheit bereits durch seine Liedauswahl für Diskussionen gesorgt. In den 1970er-Jahren nahm er das Deutschlandlied mit allen drei Strophen auf, was damals für Unmut sorgte. Auch das Lied Schwarzbraun ist die Haselnuss gehört zu seinem Repertoire, das ebenfalls von deutschen Soldaten als Marschlied gesungen wurde. Heino sieht sich trotz dieser Vorfälle weiterhin in der Rolle des Bewahrers deutscher Volkslieder. Er argumentierte, dass Hunderte dieser Lieder ohne ihn seit Jahrzehnten in Vergessenheit geraten wären. Genau dafür lobt ihn sein Publikum seit vielen Jahren. Die aktuelle Auseinandersetzung zeigt jedoch, dass die Interpretation historischer Musikstücke in der heutigen digitalen Welt ständig neuen Prüfungen unterliegt.