Heino sieht sich nach der Veröffentlichung einer Neuinterpretation des Liedes „Erika“ mit Kritik konfrontiert. Jetzt wehrt sich der Schlagersänger gegen die schweren Vorwürfe.

Heino sieht sich nach der Veröffentlichung einer Neuinterpretation des Liedes „Erika“ mit Kritik konfrontiert. Jetzt wehrt sich der Schlagersänger gegen die schweren Vorwürfe. Eine Nähe zu rechtsextremen Kreisen weist Heino entschieden zurück.

Der Hintergrund ist die Veröffentlichung des Titels „Erika“, dessen historische Namensvorlage als Marschlied aus der NS-Zeit gilt. Das neue Stück stelle eine eigenständige Komposition dar. Damit solle das alte Lied und dessen problematische Vergangenheit überwunden werden.

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„Ich habe in meiner 70-jährigen Karriere noch kein einziges Nazi-Lied aufgenommen, das diesen Namen verdient. Denn diese Lieder sind, Gott sei Dank, alle verboten“, rechtfertigt sich Heino bei „“. Und er ergänzt: „Im Übrigen singe ich die Lieder, die mir gefallen, und lasse mir von keiner Gesinnungspolizei vorschreiben, was ich zu singen habe oder nicht.