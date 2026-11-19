Der Klassiker von Heinz Rudolf Kunze ist ab dem 19. November im neuen Grand Theft Auto 6 zu hören. Fans finden 'Lola' auf dem Radiosender Kaleidoscope FM in Vice City.

Ab dem 19. November können Spieler auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S in der virtuellen Welt von Grand Theft Auto 6 nicht nur durch die fiktive Stadt Vice City und den Bundesstaat Leonida cruisen, sondern hören dabei auch deutsche Rockmusik. Entwickler Rockstar Games hat den deutschen Singer-Songwriter Heinz Rudolf Kunze in die digitale Playlist integriert, wodurch der 69-Jährige einem globalen Publikum zugänglich wird.

Kunzes Version von Lola im Radiosender

Das Lied, das auf dem fiktiven Radiosender Kaleidoscope FM zu hören ist, trägt den Titel Lola. Diese spezifische Fassung wurde im Oktober 1984 veröffentlicht und unterscheidet sich deutlich vom Original. Während das Stück ursprünglich von Ray Davies geschrieben wurde, der als Frontmann der britischen Rockband The Kinks fungierte, hat Kunze es erfolgreich ins Deutsche übersetzt und neu interpretiert. Damit steht ein über vierzig Jahre altes Musikstück in einem der aktuell begehrtesten Videospiele.

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Biografie und musikalischer Durchbruch

Heinz Rudolf Kunze zählt seit Jahrzehnten zu den renommiertesten Vertretern der deutschen Rockmusik und Liedermacherei. Der im Jahr 1956 in Espelkamp geborene Künstler absolvierte vor seiner langen Karriere in der Musikbranche ein Studium der Germanistik und Philosophie. Seine ersten Platten veröffentlichte er Anfang der Achtziger, doch den echten Durchbruch erzielte er 1985 mit dem Titel Dein ist mein ganzes Herz. Dieser Song avancierte zu seinem bis heute größten Hit und machte ihn einem Millionenpublikum bekannt.

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Spekulationen um weitere Künstler

Die Integration deutscher Hits in das Spiel hat unter Fans zu weiteren Erwartungen geführt. Zuvor gab es intensive Spekulationen darüber, ob auch Marianne Rosenberg mit ihrem Hit Herz aus Glas auf dem Sender Kaleidoscope FM zu hören sein könnte. Diese Vermutung bleibt jedoch bisher unbewährt, da eine offizielle Bestätigung für eine solche Trackliste noch aussteht. Der Sender spezialisiert sich aktuell explizit auf tanzbare Musik sowie auf internationale Coverversionen bekannter Welthits.

Wirkung auf die Spielpopulation

Die Präsenz von Heinz Rudolf Kunze in Grand Theft Auto 6 unterstreicht die kulturelle Relevanz des Spiels seit seinem weltweiten Start am 19. November. Rockstar Games nutzt seit dem ersten Teil im Jahr 1997 die Lizenzierung von Musik, um die Immersion der Spieler zu erhöhen. Für Kunze bedeutet die Aufnahme in die Game-Playlist eine neue Bühne für ein Werk, das bereits 1984 entstand und nun von einer neuen Generation entdeckt wird.