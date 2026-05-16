Heiraten im Mai: Traditionelle Streiche und andere kuriose Hochzeitsbräuche in Westfalen

In früheren Zeiten in Westfalen waren Hochzeitsbräuche häufig derb und verursachten große Aufregung. Einige dieser Bräuche sind jedoch mittlerweile Kulturerfahrungen und leben in veränderten Formen weiter. Andere streichen jedoch die Sympathie und Lebensfreude und können zu Streiks und Krawallen führen.

Heiraten im Mai: Das kann schön sein - wenn es nicht die bösen Streiche gebe. Auch heute gibt es kuriose Hochzeitsbräuche bei uns. Hochzeiten früher in Westfalen waren derbe Angelegenheiten.

Da ließen es Gäste und Dorfbewohner richtig krachen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.

"Das gab einen riesigen KnallHarmlos dagegen: Wenn ein Ortsfremder eine Frau im Dorf heiratete, versammelten sich junge Männer vor seinem Haus mit Metalltöpfen und klapperten mit den Deckeln. Solange, bis der Bräutigam nach draußen kam und eine Flasche Hochprozentiges herausrückte. Erst dann gaben die Männer Ruhe.

" Dabei orientierten sich die einfachen Leute an der feinen Gesellschaft. "Um Ex-Freunde drehte sich auch dieser Brauch: Dorfbewohner streuten sogenannten Kaff, eine Spur aus Holzspänen oder zerkleinertem Stroh zu dem Haus, wo der Vorgänger des Bräutigams oder die Vorgängerin der Braut wohnte. In ganz Westfalen gibt es diesen Brauch, auch wenn es dafür viele verschiedene Namen gibt. Und natürlich war dabei auch wieder viel Alkohol im Spiel.

"Beliebt bis heute sind Wege- oder Straßensperren: Dabei wird ein Seil über den Weg gespannt, so dass das Hochzeitspaar - egal ob zu Fuß oder im Wagen - nicht mehr durchkommt. Erst wenn die Brautleute was springen lassen, geht es weiter. Geld, Alkohol, Süßigkeiten. Das liegt im Ermessen derjenigen, die diese Sperren errichten.

Vieles davon ist Kulturgeschichte, manches lebt weiter in abgeänderter Form. Oft zum Leidwesen der frisch Vermählten. Sie finden ihre Wohnung in der Hochzeitsnacht im Chaos vor: das Bett in Einzelteile zerlegt oder mit Luftballons und anderen Gegenständen voll gepackt, dazu Trockenerbsen auf dem Fußboden, Wecker in Schränken und der Wohnungsschlüssel eingefroren im Tiefkühlfach. Im Internet finden sich zig Tipps für Hochzeitsstreiche, und Angehörige und Freunde bedienen sich hier gerne.

Auch eine Art, Sympathie und Lebensfreude zu bekunden. Doch Vorsicht: Auf einer Hochzeit in Hemer, im Sauerland im vergangenen Jahr ist das Krawattenwerfen (als Pendant zum Brautstraußwerfen) derart eskaliert, dass die Feier in eine Schlägerei ausartete und die Polizei eingreifen musste. Priester aus Nordkirchen vom Dienst freigestell





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