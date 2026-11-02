Heiratsantrag bei ProSieben-Quizshow: Paar heiratet live im Studio

Bei Wer stiehlt mir die Show gab es einen Heiratsantrag. Joko Winterscheidt organisierte live im ProSieben-Studio die Hochzeit von Nicole und Fabi.

Eigentlich wollten Nicole und ihr Freund Fabi nur einen unterhaltsamen Fernsehabend bei der ProSieben-Show Wer stiehlt mir die Show verbringen. Doch am Sonntagabend, dem 1. November, machte Fabi seiner Liebsten vor laufenden Kameras einen romantischen Heiratsantrag. Zum Start der zwölften Staffel wurde die Quizshow dadurch zur Hochzeitsfeier.

Nicole saß im Publikum und ahnte zunächst nichts von der Überraschung. Sie glaubte, lediglich ganz normale Eintrittskarten für die Aufzeichnung gewonnen zu haben. Tatsächlich hatte ihr Freund den besonderen Abend zu diesem Zeitpunkt längst mit Moderator Joko Winterscheidt geplant.

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Wie der Heiratsantrag vorbereitet wurde

Fabi hatte zuvor einen Aufruf von Joko Winterscheidt und dessen Kollegen Klaas Heufer-Umlauf gesehen. Daraufhin bewarb er sich für die Überraschungsaktion. Die Produktion holte Nicole während der Sendung unter einem Vorwand auf die Bühne.

Dort wartete ihr Freund mit der entscheidenden Frage. Nicole sagte Ja und weinte vor Freude. Der Moderator bezeichnete den Antrag später als kleinen Überfall, und Fabi meinte sinngemäß, Nicole kenne ihn ja gut genug.

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Joko Winterscheidt, 47 Jahre alt, verkündete anschließend zwischen Konfettiregen, Luftballons und Jubel, dass sie alles vorbereitet hätten und heute geheiratet werde. Er fragte das Paar, ob das für sie in Ordnung sei. Nicole und Fabi stimmten zu.

Trauung im ProSieben-Studio

Hinter den Kulissen wartete bereits die passende Hochzeitskleidung. Für die Trauung musste das eigentliche Quiz umgebaut werden, damit im Studio eine festliche Kulisse entstehen konnte. Joko Winterscheidt, in grauem Anzug, führte die Braut zum Traualtar.

Die prominenten Herausforderer der Show, Carolin Kebekus, 46 Jahre alt, und Entertainer Jens Knossalla, 40 Jahre alt, übernahmen im Wechsel verschiedene Aufgaben der Zeremonie. Knossalla wurde außerdem zum Trauzeugen des Paares.

Die Zeremonie wurde in das Spiel Da hab ich doch prompter die Antwort vergessen eingebunden. Kebekus und Knossalla mussten fehlende Wörter in der Hochzeitsrede ergänzen und kämpften gleichzeitig um den Einzug ins Finale. Auch NBA-Star Moritz Wagner, 29 Jahre alt, und Wildcard-Kandidatin Sarah, 22 Jahre alt, aus Hamburg gehörten zu den Herausforderern.

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Ein schneller Weg zum Ja-Wort

Vom Heiratsantrag bis zur Hochzeit vergingen nur knapp 13 Minuten. Das Tempo der Show machte den Abend besonders ungewöhnlich, da alle Beteiligten innerhalb kurzer Zeit auf die Veränderungen reagieren mussten.

Am Ende des Abends stand ein Happy End für Nicole und Fabi. Das Paar war als Paar ins Studio gekommen und ging als frisch Vermählte wieder nach Hause.