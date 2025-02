heise Magazin: Copilot in privaten Microsoft-365-Abos, Schimmelgefahr im Winter und mehr

Das heise Magazin beschäftigt sich in neuen Artikeln mit aktuellen Themen wie der Integration von Copilot in private Microsoft-365-Abonnements, der Schimmelgefahr im Winter bei feuchter Luft, energiepolitischen Positionen der Parteien, neuen Smartphones, Malware-Analysewerkzeugen und der Integration von erneuerbaren Energien in Bestandshaus.

heise-Plus-Abonnenten können einen neuen Artikel über Copilot in privaten Microsoft-365 -Abos lesen und anhören. Der Artikel behandelt die Integration von Copilot in private Microsoft-365 -Abonnements und seine Funktionen. Nicht-Abonnenten haben die Möglichkeit, einen kostenlosen Monat mit einem Probeabo abzuschließen und auf alle heise+ Inhalte zuzugreifen. \In einem anderen Artikel geht es um die Schimmelgefahr im Winter bei feuchter Luft.

Der Artikel erklärt, wann und wie Luftentfeuchter eingesetzt werden können und wie sie in ein Smart-Home-System integriert werden können. \Weitere Themen des heise-Magazins umfassen energiepolitische Positionen der Parteien in den Programmen zur Bundestagswahl, die neuen Galaxy-Smartphones, Malware-Analysewerkzeuge und die Integration von lokalem Solarstrom, Wärmepumpenheizung und Stromspeicher in Bestandshaus





Copilot Microsoft-365 Schimmelgefahr Smart Home Energiepolitik Smartphones Malware Erneuerbare Energien

iX-Workshop: Microsoft 365 Copilot für IT-AdministratorenMicrosoft 365 Copilot - Lernen Sie, wie Sie das KI-gestützte Tool sicher und datenschutzkonform implementieren.

Clipchamp integriert sich in Microsoft 365 Copilot für KI-basierte VideoerstellungMicrosoft kündigt die Integration der Videoschnitt- und -Compose-Software Clipchamp in den Microsoft 365 Copilot an. Mit KI-Prompts können Nutzer automatisch Videoinhalte und -Skripte erstellen. Der 'Clipchamp Copilot Video Creator' soll ab Januar als Vorschau verfügbar sein und im Februar offiziell eingeführt werden.

Microsoft 365 Copilot: Workshop für IT-ExpertenDieser eintägige Workshop bietet eine Einführung in Microsoft 365 Copilot, KI-gestützte Tools für die Effizienzsteigerung. Sie lernen die Architektur, Anforderungen, Lizenzierung und Updatekanäle kennen. praktische Übungen runden das Lernen ab.

Microsoft 365 für Privatkunden: Preisschock und Beglückung mit CopilotAbos von Microsoft 365 kosten Privatnutzer jetzt 30 Prozent mehr, dafür gibt es Copilot und KI-Bildbearbeitung dazu. Für Bestandskunden gibt es einen Ausweg.

Dank Copilot-Integration: Abo für Microsoft 365 kostet jetzt über 30 Prozent mehrMicrosoft integriert den Copilot in die Office-Apps des Microsoft-365-Abos. Die Konsequenz: Ein deutlicher Preisanstieg.

